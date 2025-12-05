Gran preocupació entre els passatgers del bus urbà per l'incivisme de grups d'adolescents a Manresa
Diversos usuaris mostren el seu disgust per les discussions i baralles al transport públic entre alumnes que surten de classe
Regió7
El disgust i la preocupació entre usuaris del servei de transport públic de Manresa han augmentat en poc temps. El motiu és que, en determinats trajectes i certes hores del dia, se senten insegurs. Durant els últims mesos, s'han desenvolupat diverses baralles i aldarulls als autobusos en què viatgen joves i adolescents que es desplacen en aquest transport fins als seus respectius centres d'estudis.
Malgrat que, en general, el seu objectiu no és molestar els altres passatgers, de manera indirecta, ho acaben fent. El moment crític, segons han explicat alguns viatgers a aquest diari, és la sortida de classe, o sigui, el moment en què els alumnes marxen dels col·legis i instituts. En moltes ocasions, a l'excitació pròpia de la pubertat, s'afegeix, sobretot entre els nois, algun conflicte amb els companys: a les aules, al pati, durant una pràctica esportiva o per qualsevol altra raó.
Si la disputa és col·lectiva, els crits, en primera instància, i les empentes o els cops, després, espanten més aquelles persones que simplement volen anar d'un lloc a un altre de la ciutat. És habitual que els implicats, que no són sempre els mateixos ni són habituals d'una única línia, es calmin quan algun adult els crida l'atenció. També és freqüent que hagi d'intervenir el conductor del bus per tallar el xivarri i els comportaments incívics.
Però hi ha vegades en què la batussa és inevitable i, llavors, el risc per a la resta d'ocupants del vehicle s'incrementa. Aquests episodis han coincidit en el temps amb agressions a xofers, perpetrades per adults per diferents causes, per exemple, per negar-se a pagar el bitllet corresponent; i amb incidents d'adolescents i menors d'edat que intenten traslladar-se de Manresa a altres poblacions igualment sense abonar el desplaçament.
Tant en uns successos com en els altres, els Mossos d'Esquadra i la Policia Local s'ha hagut de mobilitzar. De fet, les agressions han desencadenat detencions i han originat l'obertura d'expedients judicials que estan sent instruïts. Les autoritats municipals estan informades de les bretolades d'alguns grups d'escolars, tot i que encara no ha estat necessari arrestar cap infractor.
