L’ONCE treballa per reduir la llista d’espera de gossos pigall que existeix al Bages, el Berguedà i l’Anoia
No tothom disposa de les condicions per utilitzar un animal ensinistrat per fer-los de guia
Dolors Luna, cap dels Serveis Socials d’ONCE Catalunya, ha explicat que dels 407 afiliats que tenen al Bages i al Berguedà només per a una petita part li seria veritablement útil un gos pigall. Hi ha persones que no tenen un bon feeling amb els animals, altres que no serien adequades, perquè el gos necessita unes indicacions fermes i clares que no tothom sap transmetre, a altres, simplement, no els cal el recurs per donar resposta a les activitats que realitzen. Així que la casuística és diversa. «N’hi ha que no són aptes, que no el necessiten o que no el volen», resumeix.
Per disposar d’un gos pigall, els associats han de patir una resta visual no funcional. «Veuen una micona, però no els és útil per anar pel carrer». Altres condicions és que han de tenir un molt bon ús del bastó blanc, coneixement dels recorreguts que volen realitzar i estar habituats a fer front als imprevistos que es puguin presentar. Per exemple, per evitar topar amb una persona que camina mirant el mòbil, l’invident compta amb el gos per esquivar-la. Un cas de bona utilització el gos pigall és el del manresà Teo Marco.
Realitzem una valoració psicològica per veure si la persona té un bon ajust a la seva discapacitat i si està preparada per fer el pas de deixar el bastó i deixar-se guiar pel gos»
Han de ser persones que estiguin disposades a tenir cura de l’animal, tant pel que fa al seu benestar físic com emocional, i li proporcionin afecte, menjar, exercici, joguines i cures veterinàries. «També realitzem una valoració psicològica per veure si la persona té un bon ajust a la seva discapacitat i si està preparada per fer el pas de deixar el bastó i deixar-se guiar pel gos». El bastó mai s’abandona del tot. Generalment, no es porta gos pigall i bastó alhora. O una cosa o l’altra. «Jo, en tota la meva vida a la institució només he sabut de dos casos, perquè així ho havia recomanat l’instructor». I afegeix, «que optis pel gos pigall no vol dir que prescindeixis del bastó. Periòdicament, s’ha de refrescar aquesta habilitat, perquè el gos es pot posar malalt o tenir un mal dia. En aquest cas, el gos es queda a casa i la persona ha de fer el que toqui».
Com s’entrena?
Les races més habitualment utilitzades son Labrador, Caniche gegant, Pastor alemany, Golden i Flat. Un cop ha nascut, el cadell va a una família socialitzadora durant un any «i el que fa la família ho fa el gos, ja sigui anar al teatre, al parc o al cinema». Es tracta que s’habituï de ben petit a anar als llocs amb naturalitat.
Passat aquest període primer tracta el gos un ensinistrador i, després, un instructor. El treball conjunt permet una bona resposta a ordres i rutines i una experiència a l’hora de reaccionar davant situacions de perill com escales. Dolors Luna explica que cal tenir present que el gos el que fa és complir ordres, però no sempre, perquè part del seu entrenament és assimilar que ha d’executar en moments puntuals «la desobediència conscient».
Desobediència intel·ligent
Per entendre-ho posa com a exemple que «el gos no sap quin és el color del semàfor, però si detecta una situació de perill, per exemple, si l’usuari el mana avançar cap a un buit, es creuaria davant seu per impedir que continués».
Així que es treballa la unió entre l’usuari i el gos. La persona va a la residència de gossos pigall a Madrid, l’instructor es desplaça fins al domicili o s’aplica un terme mig entre totes dues opcions. És l’instructor qui determina el sistema que s’utilitzarà no l’afiliat.
Una vegada el gos es gradua es fa una cessió. A partir d’aquell moment les despeses aniran a càrrec de l’usuari i fins que el gos es jubili, quan tingui entre 10 i 12 anys, o abans si pateix una patologia. Un cop el gos està jubilat se’l pot quedar i passa a ser de la seva propietat o buscar un familiar o amic que el vulgui. Si no existeix aquesta alternativa torna a la Fundació ONCE del Gos Pigall on se l’atén com es mereix.
