Manresana d'Actius Turístics, Museus i Fires ja té gerent: Jordi Serra
L’empresa municipal, amb 3,2 milions de pressupost, gestionarà el museu, les fires de la ciutat i la promoció del turisme
La societat municipal Manresana d’Actius Turístics, Museus i Fires, SA (MATMUSA) ja té gerent. Jordi Serra Morales ha estat la persona escollida en el procés de selecció públic que es va convocar el mes de juliol, al qual es van presentar inicialment 12 candidats. Jordi Serra també és conegut per la seva faceta de músic amb el nom artístic de Jo Jet, i per ser un dels impulsors d'inicietives culturals com el festival FABA.
MAMUTSA és l’empresa que assumeix les funcions que fins ara duia a terme a la Fundació Turisme i Fires de Manresa. També gestionarà el Museu de Manresa-Museu del Barroc de Catalunya, i en un futur, és previst que es faci càrrec de part de la tasca de la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Séquia. Així doncs, gestionarà els museus municipals, les fires se celebren a la ciutat a més a més els seus dels actius turístics.
Ara la persona seleccionada haurà de rebre el vistiplau del consell d’administració i de la junta general, que es reuniran aquest desembre. El gerent s’incorporarà al càrrec el 2 de gener de 2026. Serà el màxim responsable executiu i s’encarregarà de la direcció i la gestió de tots els programes i serveis de la societat.
Substitueix en el càrrec Albert Tulleuda, fins fa poc gerent de la Fundació Turisme i Fires de Manresa, que a mitjans d’any va assumir el càrrec de director del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica, a Terrassa.
La missió de l'organisme
MATMUSA té la missió d’actuar prioritàriament en l’atracció de visitants, la promoció del Camí Ignasià, la gestió dels museus i l’organització i promoció d’esdeveniments. En l’apartat comercial, se centrarà en l’activitat firal, els mercats no sedentaris i les operacions logístiques.
Amb un pressupost inicial de 3,2 milions d’euros i una plantilla de 32 persones, el projecte s’ha configurat amb la flexibilitat necessària per donar resposta a les necessitats actuals i futures i per adaptar-se als reptes que es plantegin en la promoció cultural i turística de la ciutat, segons ha indicat l’Ajuntament de Manresa .
Jordi Serra Morales (Manresa, 1990) és llicenciat en Història per la UB, postgrau en Captació de Fons (UB) i Màster en Gestió i Direcció d’Empreses (UPC). Ha exercit com a tècnic de gestió a l’Ajuntament de Manresa en l’àmbit de Presidència i Projectes Estratègics, a més de tenir una trajectòria en gestió i consultoria cultural des del sector privat i el tercer sector.
Els requisits de la convocatòria de l’Ajuntament de Manresa, que es va publicar el 15 de juliol d'aquest any, eren, entre altres, tenir una llicenciatura o grau universitari, una experiència mínima de tres anys en gerència, al càrrec de direcció o la direcció tècnica de projectes en empreses públiques o privades, o tenir una experiència mínima de tres anys en els subgrups A1 o A2 de l’administració o entitats del sector públic.
El procés selectiu, que s’ha resolt ara, ha inclòs, una avaluació psicotècnica, on es valoraven les característiques personals i professionals per al desenvolupament de les funcions del lloc de treball. També ha inclòs una prova de coneixements lingüístics i la valoració dels mèrits, tant de l’experiència professional com de la formació acadèmica. Els aspirants han hagut de presentar i defensar la memòria “Proposta d’activitats i projecció de MATMUSA per al període 2025-2030”.
Quarta empresa municipal
El Ple municipal de l’Ajuntament de Manresa va aprovar la creació de l’empresa MATMUSA en la sessió del 21 de novembre de 2024. Posteriorment, el 24 de febrer de 2025, es va dur a terme l’acte oficial de constitució de la nova societat al saló de sessions de l’Ajuntament de Manresa. És la quarta empresa municipal de la ciutat, després d’Aigües de Manresa, creada el desembre de 1981; FORUM, que impulsa polítiques d’habitatge des del 1994; i Manresana d’Equipaments Escènics, que amb el teatre Kursaal com a emblema acaba de celebrar els 18 anys.
