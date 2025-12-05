La meitat de queixes rebudes per l'equip de la síndica en l'última visita a Manresa van assenyalar l'Ajuntament
Es van registrar 10 queixes i 15 consultes sobre accessibilitat, mobilitat, serveis socials, tributs, urbanisme
El 18 de desembre, la síndica de greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas Colomer, participarà al ple
Regió7
L'equip itinerant de la síndica de greuges va visitar Manresa el passat dimarts, 2 de desembre, per oferir els seus serveis a la ciutadania. Durant aquesta trobada, es van registrar 11 visites presencials i 12 interaccions a través de trucades telefòniques i videotrucades. Els ciutadans que van acudir al Casal de les Escodines van presentar 10 queixes i van efectuar 15 consultes.
Els temes tractats van incloure aspectes d’accessibilitat, mobilitat, serveis socials, medi ambient, tributs i urbanisme, entre d’altres. D'entre les queixes rebudes, cinc es van dirigir directament a l'Ajuntament de Manresa.
En una visita anterior, feta el 23 de setembre, l’equip de la síndica va atendre 10 visites presencials i 19 comunicacions a distància, resultant en 9 queixes i 21 consultes.
Cal destacar que aquestes xifres són provisionals, ja que poden sorgir noves queixes o consultes derivades d'aquestes interaccions. Els resultats definitius es reflectiran a la memòria anual de Manresa 2025, elaborada per la síndica de greuges, i que estarà disponible al seu lloc web, a l'apartat d'Informes ens locals.
Balanç anual de la seva gestió
Aquesta visita ha sigut la quarta i última de l’equip itinerant de la síndica a Manresa aquest any. D’aquí a uns dies, el 18 de desembre, la síndica de greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas Colomer, participarà presencialment al Ple municipal de l’Ajuntament de Manresa per presentar el balanç anual de la seva gestió a la ciutat.
