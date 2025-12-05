Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La meitat de queixes rebudes per l'equip de la síndica en l'última visita a Manresa van assenyalar l'Ajuntament

Es van registrar 10 queixes i 15 consultes sobre accessibilitat, mobilitat, serveis socials, tributs, urbanisme

El 18 de desembre, la síndica de greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas Colomer, participarà al ple

Sessió plenària amb la intervenció de la síndica, al costat de l'alcalde Marc Aloy

Sessió plenària amb la intervenció de la síndica, al costat de l'alcalde Marc Aloy / Arxiu/AJM

Regió7

Manresa

L'equip itinerant de la síndica de greuges va visitar Manresa el passat dimarts, 2 de desembre, per oferir els seus serveis a la ciutadania. Durant aquesta trobada, es van registrar 11 visites presencials i 12 interaccions a través de trucades telefòniques i videotrucades. Els ciutadans que van acudir al Casal de les Escodines van presentar 10 queixes i van efectuar 15 consultes.

Els temes tractats van incloure aspectes d’accessibilitat, mobilitat, serveis socials, medi ambient, tributs i urbanisme, entre d’altres. D'entre les queixes rebudes, cinc es van dirigir directament a l'Ajuntament de Manresa.

En una visita anterior, feta el 23 de setembre, l’equip de la síndica va atendre 10 visites presencials i 19 comunicacions a distància, resultant en 9 queixes i 21 consultes.

Cal destacar que aquestes xifres són provisionals, ja que poden sorgir noves queixes o consultes derivades d'aquestes interaccions. Els resultats definitius es reflectiran a la memòria anual de Manresa 2025, elaborada per la síndica de greuges, i que estarà disponible al seu lloc web, a l'apartat d'Informes ens locals.

Balanç anual de la seva gestió

Aquesta visita ha sigut la quarta i última de l’equip itinerant de la síndica a Manresa aquest any. D’aquí a uns dies, el 18 de desembre, la síndica de greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas Colomer, participarà presencialment al Ple municipal de l’Ajuntament de Manresa per presentar el balanç anual de la seva gestió a la ciutat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Es troba amb un grup de cabres salvatges a Montserrat i demana consell a ChatGPT: 'Estem aturats al mig de la muntanya i no sabem què fer
  2. Condemnats a penes de presó dos metges que es van deixar una tovallola a l’abdomen d’una pacient
  3. Aliança Catalana irromp amb trencadissa a Berga
  4. Identifiquen el cadàver d'un jove que va aparèixer ofegat amb un cinturó de pedres en una cala de Lloret de Mar el 2018
  5. Leroy Merlin tancarà la seva botiga de Manresa el 31 de desembre
  6. Dos ferits en cedir el sostre de l'estació d'autobusos de Manresa: els afectats són un operari i un usuari a qui li ha caigut l'home a sobre
  7. Els caçadors s'activen a Castelladral per contenir la pesta porcina però demanen al Govern ajuda urgent per recollir la carn de caça
  8. Judit Vinyes anuncia un adeu progressiu de BeGI per unir-se a Aliança Catalana

Mario Alonso Puig, expert en creixement personal, sobre la importància de controlar la por: "Es converteix en un problema"

Mario Alonso Puig, expert en creixement personal, sobre la importància de controlar la por: "Es converteix en un problema"

El combo anotador Breein Tyree és el jugador que té lligat el Baxi Manresa

El combo anotador Breein Tyree és el jugador que té lligat el Baxi Manresa

El Gremi d'Automoció de Catalunya es presenta al Berguedà en la primera trobada de tallers de la comarca

El Gremi d'Automoció de Catalunya es presenta al Berguedà en la primera trobada de tallers de la comarca

Netflix compra Warner Bros per 82.700 milions i signa l’operació més gran de la història de l’entreteniment

Netflix compra Warner Bros per 82.700 milions i signa l’operació més gran de la història de l’entreteniment

Com era la vida durant la postguerra a Fonollosa?

Com era la vida durant la postguerra a Fonollosa?

La Junta d’Andalusia activa la preemergència sísmica després del terratrèmol de magnitud 4,9 a Màlaga

La Junta d’Andalusia activa la preemergència sísmica després del terratrèmol de magnitud 4,9 a Màlaga

Els suïcidis ja són la principal causa de mort prematura en homes a Barcelona

Els suïcidis ja són la principal causa de mort prematura en homes a Barcelona

La meitat de queixes rebudes per l'equip de la síndica en l'última visita a Manresa van assenyalar l'Ajuntament

La meitat de queixes rebudes per l'equip de la síndica en l'última visita a Manresa van assenyalar l'Ajuntament
Tracking Pixel Contents