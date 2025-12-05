Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

De Montserrat a Manresa: sorprèn de matinada una cabra salvatge corrent per la ciutat

Els Agents Rurals van haver d'abatre l'animal després de no poder atrapar-lo i perquè suposava un perill per a qualsevol vianant que hi hagués al carrer

Una cabra salvatge a Montserrat, en una imatge d'arxiu

Una cabra salvatge a Montserrat, en una imatge d'arxiu / Parc Natural de Montserrat

Regió7

Manresa

Una cabra salvatge ha sorprès Manresa la matinada d'aquest divendres. L'animal, que hauria arribat a la capital bagenca des del parc natural de Montserrat, ha estat localitzat, quan encara era de nit, rondant pel barri de la Sagrada Família. De seguida, la Policia Local i els Agents Rurals han rebut l'avís i s'han activat per capturar-la.

Com ha confirmat aquest diari, tot i els esforços, els cossos no han pogut donar amb la cabra, ja que s'escapava a gran velocitat i, finalment, ha hagut de ser abatuda pels Agents Rurals, perquè suposava un perill per a qualsevol vianant que hi hagués al carrer.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Es troba amb un grup de cabres salvatges a Montserrat i demana consell a ChatGPT: 'Estem aturats al mig de la muntanya i no sabem què fer
  2. Aliança Catalana irromp amb trencadissa a Berga
  3. Condemnats a penes de presó dos metges que es van deixar una tovallola a l’abdomen d’una pacient
  4. Identifiquen el cadàver d'un jove que va aparèixer ofegat amb un cinturó de pedres en una cala de Lloret de Mar el 2018
  5. Leroy Merlin tancarà la seva botiga de Manresa el 31 de desembre
  6. Dos ferits en cedir el sostre de l'estació d'autobusos de Manresa: els afectats són un operari i un usuari a qui li ha caigut l'home a sobre
  7. Els caçadors s'activen a Castelladral per contenir la pesta porcina però demanen al Govern ajuda urgent per recollir la carn de caça
  8. Dotze sirenes alertaran la població en cas que es trenqui la presa de la Baells: 'Seria molt improbable, però el risc 0 no existeix

Aparatós xoc entre un cotxe i un tractor a Manresa

Aparatós xoc entre un cotxe i un tractor a Manresa

L'error de tenir espècies exòtiques com a mascotes: Què fer si no es poden mantenir?

L'error de tenir espècies exòtiques com a mascotes: Què fer si no es poden mantenir?

Usuàries d'Ampans fan un trencadís amb la portada del "Lux" de Rosalía, i li volen regalar

Usuàries d'Ampans fan un trencadís amb la portada del "Lux" de Rosalía, i li volen regalar

Necrològiques del 6 de desembre del 2025

Necrològiques del 6 de desembre del 2025

De Montserrat a Manresa: sorprèn de matinada una cabra salvatge corrent per la ciutat

De Montserrat a Manresa: sorprèn de matinada una cabra salvatge corrent per la ciutat

Troben dos senglars més morts a la zona d'alt risc i estudien crear un tercer perímetre de seguretat

Troben dos senglars més morts a la zona d'alt risc i estudien crear un tercer perímetre de seguretat

Coronar Sant Jeroni amb Joëlette, un somni compartit

Donallop apareix en nit de lluna plena a Manresa amb el disc "D Superlluna"

Donallop apareix en nit de lluna plena a Manresa amb el disc "D Superlluna"
Tracking Pixel Contents