De Montserrat a Manresa: sorprèn de matinada una cabra salvatge corrent per la ciutat
Els Agents Rurals van haver d'abatre l'animal després de no poder atrapar-lo i perquè suposava un perill per a qualsevol vianant que hi hagués al carrer
Regió7
Manresa
Una cabra salvatge ha sorprès Manresa la matinada d'aquest divendres. L'animal, que hauria arribat a la capital bagenca des del parc natural de Montserrat, ha estat localitzat, quan encara era de nit, rondant pel barri de la Sagrada Família. De seguida, la Policia Local i els Agents Rurals han rebut l'avís i s'han activat per capturar-la.
Com ha confirmat aquest diari, tot i els esforços, els cossos no han pogut donar amb la cabra, ja que s'escapava a gran velocitat i, finalment, ha hagut de ser abatuda pels Agents Rurals, perquè suposava un perill per a qualsevol vianant que hi hagués al carrer.
