Teo Marco, sordcec de Manresa: «El meu gos pigall és una extensió de mi»
Al Bages hi ha quatre persones amb gos pigall, una a Navàs, una altra a Sant Joan de Vilatorrada i dues a Manresa
El Luigi té una mirada bondadosa i ferma. La mirada d’un ésser viu amb un propòsit. Quan s’acosta em llepa i l’humà amb el qual fa simbiosi el corregeix. Sap que no a tothom li agraden els gossos.
No és un humà qualsevol i el Luigi l’obeeix, perquè el Teo Marco, sordcec manresà de 45 anys, és el seu propòsit, la prioritat per a aquest gos pigall.
La seva relació està plena de matisos, la majoria invisibles per als vidents. Però el Teo Marco i el Luigi s’han avingut a compartir-los, en part, amb nosaltres.
Per entendre el nucli de la seva relació només cal imaginar una situació. Tanques els ulls, surts de casa, arribes a la vorera i intentes travessar un carrer amb busos, cotxes i patinets passant a tota castanya. Notes el frec d’humans en totes direccions, sinó indiferents sí immersos en les seves pròpies cavil·lacions o mirant ves a saber què al telèfon mòbil. Quan vagis a posar el peu sobre la calçada enmig de la foscor accentuada pel fet d’ignorar per on què o qui t’envestirà començaràs a desitjar una de les llepades del Luigi. Ell no avançaria si no fos segur.
De tornada a la realitat ens acostem al pas de vianants d’un dels molts recorreguts que el Teo Marco té memoritzats. L’humà és qui condueix l’animal, no a l’inrevés. I el travessa decidit.
La ciutat dins del cap
Marco compta amb uns audiòfons que li permeten percebre gran part dels sons. «Luigi marca!», ordena, i el labraniche -resultat de barrejar un labrador i un caniche-, redueix el pas fins que Marco pot percebre amb el peu el rebaix de la vorera. L’ordre ‘marca’ s’aplica a passos de vianants adaptats. Hi ha ordres per a passos de vianants no adaptats, per anar recte, a la dreta, a l’esquerra, per desplaçar-se en diagonal i rodejar l’obstacle, per buscar un lloc on travessar una via i altres que sorgeixen de la pròpia relació.
Marco té memoritzada Manresa. Ell sí que de veritat se la coneix a ulls clucs.
Quan em llevo al matí he d‘estar disposat a caure, a rebre un cop o a perdre’m i a reaccionar adequadament"
Posa el peu a la calçada amb seguretat portant de l’arnès el Luigi, de 7 anys. Cal molta intel·ligència i valentia per desplaçar-se eixerit enmig de la foscor guiat pel propi mapa mental i un propòsit: suplir els dèficits amb un superàvit de ganes de viure. Així s’entén que aquest informàtic i politòleg practiqui escalada, curses de fons, ballet clàssic i pool dance, que és una barreja de dansa i gimnàstica amb una barra vertical. Es desplaça tres cops a la setmana a Barcelona a fer les classes.
«Què és per a tu el Luigi?», li pregunto, i ell respon que «és una extensió de mi. No és només un element de mobilitat. Existeix una relació. Cada dia aprenem l’un de l’altre».
Una llepada intensa i curta vol dir gràcies
I això què vol dir? Doncs que hi ha llepades que serveixen per apartar-te a tu o la mà del veterinari, que una llepada molt intensa i curta vol dir gràcies, que després de l’esport una llepada llarga permet gaudir de la suor.
Marco nega rotundament que el fet de tenir minvades la vista i l’audició li hagi fet desenvolupar altres superpoders. «El que fas és treure més partit dels altres sentits». Ell percep la rigidesa del Luigi que li anticipa una situació compromesa, sap quan ha de fer les seves necessitats i, fins i tot, l’ha ensenyat a ignorar les papereres normals i el condueixi fins a les destinades a rebre les bosses amb els excrements.
«El Luigi no borda, xerra», diu. I somriu perfectament afaitat, «només demano ajuda per les patilles abans de fer-me una desgràcia». En direcció a la plaça Sant Domènec pel Passeig, Marco, que es desplaça amb pas vigorós, es desvia i va cap a una vorada. El Luigi s’hi interposa per evitar que es pugui desequilibrar i caure.
Marco explica que l’exercici físic i, especialment, la pràctica de diferents tipus de dansa l’ajuden a recuperar la posició quan pateix un desequilibri. "Quan em llevo al matí he d‘estar disposat a caure, a rebre un cop o a perdre’m i a reaccionar adequadament".
La seva excel·lent preparació física la complementa amb un bon ús de la tecnologia. Rellotge i mòbil amb aplicacions li resulten d’utilitat. «On sóc?», demana i una veu mecànica li facilita la seva ubicació.
Quan desenvolupa una activitat que no permet estar sempre a la mateixa distància del seu interlocutor, per exemple a les classes de dansa, li lliura un micròfon sense fils i així li arriben directament als audiòfons les instruccions.
Un altre dispositiu és el que porta subjecte a l’arnès del seu gos per activar a distància l’avís sonor dels semàfors que l’indica quan pot i no pot passar. El dia que es va fer aquest recorregut, el que connecta el Passeig amb la plaça Sant Domènec no s’activava. En aquests casos ha d’extremar les precaucions. Menys tecnològic és quan es pica la cuixa amb el palmell de la mà. «Això serveix perquè el Luigi tingui consciència de l’espai que ocupem tots dos en relació al lloc per on passem».
Un gos pigall pot anar arreu
Li dol especialment que s’ignori que amb un gos pigall pot anar arreu amb la persona a la qual guia. «Un guàrdia de seguretat em volia fer fora d’un centre sanitari per anar amb el Luigi». No demana cap consideració més que la que estableix clarament la llei. I una mica de sentit comú: «professionals m’han demanat si el Luigi mossega». «Si patir la síndrome degenerativa d’Usher té alguna cosa bona és haver trobat el Luigi», afirma i, en aquell moment, tots dos es miren i juraria que es veuen.
