Usuàries d'Ampans fan un trencadís amb la portada del "Lux" de Rosalía, i li volen regalar
Dins de les activitats al taller ocupacional L'Encaix, a Sant Vicenç, han creat una obra d'homenatge a la cantant
A través d'Instagram demanen etiquetar "Rosalía" als comentaris per tal que la iniciativa arribi a l'artista
La Laia, la Nerea, l'Amaia, la Rosa i la Wendy són molt fans de la Rosalía i, com que al centre ocupacional de Sant Vicenç de Castellet L'Encaix fan treballs amb la tècnica del trencadís, n'han fet un de la portada del darrer treball discogràfic de la cantant de Sant Esteve Sesrovires, "Lux", que els agradaria poder-li regalar. Amb aquest objectiu, al compte d'Instagram de la fundació Ampans, que inclou un vídeo del minuciós procés de creació, han animat les persones que ho vegin a fer arribar l'obra de les artistes a la @rosalia.vt etiquetant "Rosalía" als comentaris, i "que es faci la Llum!".
Totes elles són persones amb discapacitat intel·lectual que assisteixen a aquest servei d'atenció diürna i que han trobat en aquesta activitat en concret la manera d'expressar el seu talent artístic. Fins i tot hi ha entitats que els encarreguen trofeus per a premis que elles creen a través dels tallers, on també fan obres que estan a la venda.
I no és l'única activitat que duen a terme. Fan de voluntàries a escoles del poble explicant contes als infants i fan tallers per a l'associació de veïns del barri.
Sobre Ampans
Ampans és una fundació que treballa en l’acompanyament a persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, malaltia mental i en situació de vulnerabilitat perquè puguin fer realitat els seus projectes de vida, vetllant pels drets i generant suports i oportunitats que ho facin possible. Ho aconsegueix a través de serveis d'escola, formació, treball, atenció diürna i ocupació terapèutica; acolliment residencial i habitatge, fomentant l'autonomia personal, la visibilitat social i una imatge digna.
El quart àlbum de Rosalía
Rosalía va publicar el seu quart àlbum el passat 7 de novembre. "Lux" està dividit en quatre moviments. El primer (MOV I) inclou cinc cançons: Sexo, violencia y llantas, Reliquia, Divinize, Porcelana i Mio Cristo. En el segon (MOV II), hi ha títols com Berghain, La perla, Mundo nuevo i De Madrugá. El MOV III incorpora les peces Dios es un stalker, La yugular, Focu'ranni' -exclusiva per al format físic-, Sauvignon blanc i Jeanne -també exclusiva per a CD i vinil.
En el MOV IV hi ha les últimes quatre peces: Novia robot -la darrera que es podrà sentir només en dispositiu físic-, La rumba del perdón, Memória i Magnolias, que tanca el disc. Recull cançons en una tretzena d'idiomes i Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, l'Escolania de Montserrat, el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, Yahritza i Yves Tumor han col·laborat en el disc, que es va gravar amb l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigida per Daníel Bjarnason.
Subscriu-te per seguir llegint
- Es troba amb un grup de cabres salvatges a Montserrat i demana consell a ChatGPT: 'Estem aturats al mig de la muntanya i no sabem què fer
- Aliança Catalana irromp amb trencadissa a Berga
- Condemnats a penes de presó dos metges que es van deixar una tovallola a l’abdomen d’una pacient
- Identifiquen el cadàver d'un jove que va aparèixer ofegat amb un cinturó de pedres en una cala de Lloret de Mar el 2018
- Leroy Merlin tancarà la seva botiga de Manresa el 31 de desembre
- Dos ferits en cedir el sostre de l'estació d'autobusos de Manresa: els afectats són un operari i un usuari a qui li ha caigut l'home a sobre
- Els caçadors s'activen a Castelladral per contenir la pesta porcina però demanen al Govern ajuda urgent per recollir la carn de caça
- Dotze sirenes alertaran la població en cas que es trenqui la presa de la Baells: 'Seria molt improbable, però el risc 0 no existeix