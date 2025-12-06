106 arbres i 2.100 plantes arbustives: la vegetació del futur carrer Guimerà de Manresa
Abans de Nadal quedarà plantat l’arbrat entre la Muralla i el trencall dels Esquilets i ja hi ha el del tram entre la plaça de Neus Català i el carrer del Bru; la resta no es posarà fins que s’acabin les obres
La part vegetal tindrà un protagonisme molt especial en la transformació del carrer d’Àngel Guimerà de Manresa entre la plaça de Neus Català i Pallejà i la Muralla de Sant Domènec, que serà exclusiu per als vianants. Ja es va dir que els arbres i el mobiliari aniran al mig. En concret, entre aquest tram i el que arriba fins al carrer del Bruc, es plantaran 106 arbres en total. Pel que fa a les plantes arbustives a la part només per a vianants, seran 2.100.
Es farà amb una filosofia diferent de com s’ha dut a terme habitualment la jardineria quan s’ha urbanitzat un carrer. En aquesta ocasió, hi haurà arbres de diferents mides i de diferents espècies. Per assegurar el tret, l’Ajuntament ha consultat un expert en jardineria.
Abans de Nadal hauria de quedar enllestit l’arbrat del tram entre la plaça de Neus Català i Pallejà i el carrer del Bruc -que ja han plantat; quan es van acabar les obres es van tapar els forats dels escocells per evitar accidents i es va dir que es faria la plantació de cara al novembre- i el del tram entre la Muralla de Sant Domènec i el trencall dels Esquilets. En el primer cas s’han plantat dos Platanus x hispanica de 20-25 centímetres de perímetre de tronc a la plaça de Lluís Companys i 36 Acer freemanii de 25-30 centímetres de perímetre de tronc a la resta. Al tram entre Sant Domènec i el trencall dels Esquilets es plantaran 20 Acer freemanii de 25-30 centímetres de perímetre de tronc.
La resta d’arbrat (fins a arribar als 106 previstos) i el conjunt d’arbustiva no es plantaran fins al final de les obres, és a dir, fins a la tardor avançada del 2026.
Protegida dels gossos
Una de les peculiaritats del carrer és que hi haurà diversitat d’arbres molts grans amb arbres mitjans i d’espècies, i que és la primera obra gran que s’hi plantarà arbustiva des del començament i que quedarà protegida per evitar que els gossos hi puguin entrar per fer-hi les necessitats. Igual que ja s’ha fet a l’avinguda del Pont Nou, s’ha dissenyat la forma del carrer per maximitzar la infiltració de l’aigua. La part de vegetació del carrer de Vidal i Barraquer, entre les piscines i el museu, va ser el primer experiment que es va fer amb aquestes condicions, però és un tram petit.
Pensant en quan plogui, la part sense vehicles del carrer Guimerà, tot i que no s’apreciarà, farà una mica de pendent d’una banda a l’altra de les cases, de manera que portarà l’aigua cap als escocells dels arbres. També hi haurà una mica de pendent cap a la plaça de Neus Català i Pallejà i cap a la Muralla de Sant Domènec, de manera que l’aigua vagi cap als escocells i que, com que estaran connectats per sota entre ells, quan s’ompli el primer, l’aigua vagi saltant cap als altres i, quan tots estiguin plens, arribi a un sobreeixidor i vagi cap a la claveguera. La idea és retenir el màxim d’aigua possible i que només la sobrant vagi a parar a la claveguera.
Arbres amb tres troncs
Alguns arbres tindran tres troncs de base. A més a més, n’hi ha que s’han comprat amb un any d’antelació, de manera que quan es plantin ja tinguin una mica de port. Pol Huguet, regidor d’Entorn Natural, explica que «alguns són d’un dels vivers més bons que hi ha a Holanda» i «hem demanat assessorament a un jardiner expert extern per estudiar el cas del Guimerà de Manresa i saber quines són les espècies que aniran millor per fer la funció que volem. Per tant, està ben contrastat».
En bona part del carrer entre la Muralla i la plaça de Neus Català les jardineres se situaran al centre del vial de plataforma única, però en els punts per on passen serveis a sota -gas i aigua- es mouran una mica i en les cruïlles amb els carrers annexos es formaran unes placetes amb menys densitat d’escocells per deixar uns espais més amples.
La cronologia
Després de dècades parlant-ne i d’una enquesta ciutadana per decidir si es mantenia el pas del bus urbà pel vial, el 27 de gener passat van començar les obres per transformar el carrer Guimerà per convertir-lo en un espai exclusiu per a vianants en la que, sens dubte, és una les operacions urbanístiques més importants al centre de la ciutat en molts anys.
L’operació té un cost de 5,7 milions d’euros, 4,7 dels quals van al carrer Guimerà, i l’empresa adjudicatària és la manresana Grup Mas. Dividida en quatre fases, ja se n’han fet una i mitja, atès que de la fase 2 hi ha una part que havia d’acabar aquesta tardor que no ho farà fins al gener, quan començarà la fase 3, que s’allargarà fins a l’estiu. La darrera fase es durà a terme entre l’estiu d’enguany i la tardor de l’any vinent, que és quan haurien d’acabar les obres, abans de la campanya de Nadal.
Aprofitant el canvi de l’itinerari del bus que ja no passa per Guimerà també es van urbanitzar vials de l’entorn. Hi ha 440 propietaris afectats per les contribucions especials (1,4 milions). Molts han presentat recurs.
