Necrològica
Mor Carles Esclusa, qui va ser tinent d’alcalde de Sanitat i de Seguretat ciutadana de Manresa
Ha traspassat aquest dissabte, de matinada, a l'edat de 78 anys després d'anys lluitant contra una malaltia
Regió7
Aquest dissabte, de matinada, ha mort Carles Esclusa, qui va ser regidor d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Manresa. Durant la legislatura del 1995, va ser membre del primer govern de coalició d'esquerres al consistori, juntament amb el PSC i ICV-AUP, i va ocupar el càrrec de tinent d’alcalde de Sanitat i de Seguretat ciutadana. Esclusa, que era una persona molt estimada a la secció local del partit, ha traspassat a l'edat de 78 anys.
La seva trajectòria militant va iniciar de ben jove, quan treballava a la Pirelli. Un compromís sindical que l'any 1991 el van portar a ser elegit president de la secció local de Manresa d'Esquerra Republicana. Sota el nom d'Esquerra Nacionalista de Manresa, ja que la candidatura comptava amb el suport d'Alternativa Verda, va aconseguir tres regidors. Un d'ells, Esclusa.
En els següents comicis, la candidatura ja es presentava amb el nom del partit. Unes eleccions que van veure com la proposta d'Esquerra convencia cada vegada més electors a la ciutat, tot i que conservava els mateixos tres regidors. Però aquells resultats van obrir la possibilitat d'una coalició d'esquerres al consistori, la primera, que agrupava el Partit Socialista, ICV-AUP i Esquerra. Era la primera vegada des de l'any 1939 que el partit republicà tenia responsabilitats al govern de la ciutat, i Esclusa va ser nomenat tinent d’alcalde de Sanitat i de Seguretat ciutadana.
Posteriorment, i fruit de la seva pràctica ceramista al costat de la seva companya Montserrat Riu, s’involucrà al Cercle Artístic de Manresa i en va liderar la reubicació al barri antic de Manresa, en un equipament que rellançava l’entitat i la posava a peu de carrer. Esclusa feia anys que lluitava contra una malaltia que no ha transcendit, i que se l'ha endut aquesta matinada.
