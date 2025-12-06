Sabies quines són les influències arquitectòniques que van inspirar la construcció del cementiri de Manresa?
El cementiri de Manresa es va inaugurar el 1847 i va ser obra d’Antoni Rovira, que va agafar com a referència l’arquitectura de paisatge que es practicava a Europa
El 1847 es va inaugurar el nou cementiri municipal de la ciutat, a l’altre costat del riu i lluny del nucli urbà. L’arquitecte barceloní Antoni Rovira Trias, d’ascendència manresana, va projectar un recinte rectangular amb jardins i arbres.
Com diuen David Olivares i Raquel Valdenebro en l’opuscle del cementiri manresà editat per l’ajuntament: «Aquest projecte recollia també unes marcades influències de l’arquitectura del paisatge o de jardins que llavors es practicava a Europa, especialment a França, integrant la mort en un entorn enjardinat, esdevenint un espai per a ser visitat».
El cost de construcció del cementiri en la primera etapa va ser d’uns deu mil duros, una part dels quals es van aconseguir amb la venda de propietats municipals, i les obres inferiors, amb la venda de nínxols i panteons, a més d’algunes aportacions personals de ciutadans de la ciutat.
L’encàrrec de construcció de la necròpolis manresana a l’arquitecte va costar a l’ajuntament cent duros més els costos de viatges i allotjament de l’arquitecte.
La façana d’estil neoclàssic presenta una porta principal, decorada amb pilars i cornisa, amb un baix relleu que representa a Jesús pujant el Calvari amb la creu a les espatlles, la inscripció Cementiri Municipal i a les parets laterals a la porta grans làpides, a la part superior unes urnes i als extrems uns sarcòfags (avui jardineres).
La porta principal estava coronada per una creu. El diari El Comercio e Industrial Manresano de 1886 deia «hemos visto el plano de una cruz que se proyecta construir para ser colocada en el vértice de la cúpula del templo del cementerio. Mide unos 27 palmos y es de gusto griego. El plano es ejecutado por el arquitecto Jose Torres y Argullol».
La creu la va fer Pere Quintana que tenia el taller metal·lúrgic al carrer Arbonés i es va col·locar a finals d’octubre d’aquell any.
Al cap d’uns anys la creu va ser substituïda per un àngel anunciador de la resurrecció, obra de l’escultor manresà Carles Flotats.
Al costat oposat de la façana principal, es va edificar una església circular amb una cúpula projectada també per Rovira i Trias i amb capacitat per unes vuitanta persones. Beneïda el 4 de novembre de 1856, es va a dedicar a Nostra Senyora de la Bona Mort. Feia quatre anys que s’havia fundat a la nostra ciutat una confraria dedicada a aquesta imatge i que actualment encara està activa i se n’encarrega, entre altres entitats, d’organitzar la processó de Divendres Sant de Manresa.
La façana de la capella presentava un pòrtic amb quatre columnes, un frontó amb cornisa i a cada un dels dos costats de la porta hi havia un senzill panteó de pedra.
Aquest temple va ser enderrocat el setembre de 1934 a partir del decret del Govern de la República del 9 de juliol de 1931 sobre la secularització dels cementiris. Sis mesos abans s’havia tret l’àngel que coronava el frontispici de l’entrada principal. Va ser recol·locat després de la guerra, si bé se li va canviar el costat on portava la trompeta, de la dreta a l’esquerra.
Rovira Trias també va construir el dipòsit de cadàvers, sala d’autòpsies i la casa dels guardians.
El 1872 es va ampliar el recinte per la banda del camí de Calaf a fi de crear dins del mateix cementiri, però en un espai a part, anomenat dels dissidents, un lloc on eren enterrats els que havien mort allunyats de la religió catòlica i els que s’havien suïcidat. Més tard, al llarg del segle XX, va ser també el cementiri on foren enterrats els protestants de la ciutat.
En aquest espai més antic del cementiri és on podem trobar els sepulcres i panteons més espectaculars, molts dels quals són (o eren) propietat de les famílies benestants de la ciutat de la segona meitat del XIX i primera meitat del XX, principalment.
Moltes d’aquelles construccions funeràries varen ser realitzades per arquitectes de renom com Alexandre Soler March, Bernat Pejoan, Josep Firmat entre altres i les escultures de Josep Llimona, Carles Flotats, Joan Flotats, Eusebi Arnau, Pau Bergoñós entre altres.
A primers del segle XX el cementiri va començar a ser ampliat per la part posterior de l’església.
- Aliança Catalana irromp amb trencadissa a Berga
- Identifiquen el cadàver d'un jove que va aparèixer ofegat amb un cinturó de pedres en una cala de Lloret de Mar el 2018
- Lluïsa Aliste, alcaldessa de Cardona: «És un orgull poder dir que el meu avi va ser un miner de la mina de sal de Cardona»
- Gran preocupació entre els passatgers del bus urbà per l'incivisme de grups d'adolescents a Manresa
- Dotze sirenes alertaran la població en cas que es trenqui la presa de la Baells: 'Seria molt improbable, però el risc 0 no existeix
- Retencions quilomètriques i accidents marquen el primer dia d’operació sortida del pont a la Catalunya central
- Les fires i festes que no et pots perdre aquest Pont de Desembre
- Lluís Minoves surt del grup municipal de BeGI a Berga per apartar-se de Judit Vinyes i Aliança Catalana