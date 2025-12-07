L’anècdota d'un hotel-restaurant de Manresa que es fa viral: una reserva inexistent i una clienta que vol tenir la raó
"Està enfadada quan és ella qui s'ha equivocat", explica el propietari
Regió7
Al restaurant i hotel Turó de la Torre, a Manresa, les històries del dia a dia s’han convertit en material viral a les xarxes. L’última és una escena tan normal com sorprenent quan treballes de cara al públic: una clienta que no té la raó i es dirigeix al personal de males maneres.
Tot comença, segons explica el responsable del restaurant en un vídeo compartit a TikTok (@turodelatorre), quan una senyora entra a l’establiment assegurant amb gran determinació que té una reserva per passar la nit en una de les habitacions. Ell, tranquil·lament, revisa les llistes i no troba cap reserva al seu nom. Comprova també dates anteriors i posteriors, per si hi hagués algun error d’anotació, però no troba res.
Quan el responsable li comunica que no hi ha cap reserva a nom seu, la dona es posa visiblement enfadada: "Ja està bé", exclama amb força. El propietari, però, manté la calma i li torna a demanar si ella ha fet la reserva i de quina manera. Llavors, ella, cada cop més alterada, respon: "Jo vaig fer la reserva ahir a la nit per 'Booking', soc 'genius' de la plataforma, viatjo molt...". És llavors quan ell li suggereix que potser la reserva s'ha fet amb un altre nom.
La dona, visiblement sorpresa, admet que sí, que la reserva va estar a nom del seu marit, no el seu propi —un nom fictici, "Angela Maria", que ell utilitza per preservar la seva intimitat. Però el problema no acaba aquí. El propietari li explica que, si la reserva no està feta al seu nom, no li pot lliurar l'habitació: "Com que hi posa dues persones i només tinc el nom del marit, no puc donar-li l'habitació, perquè no sé si vostè és la seva parella. Ho entén, oi?"
Malgrat l’evident error de la clienta, ella continua defensant-se amb fermesa. El vídeo acaba amb una frase que, tot i la tensió del moment, sona gairebé com una disculpa: "Jo només vull que dormi tranquil·la aquí i bé, no vull tenir la raó".
Una situació que passa cada dia en molts establiments que s'ha acabat viralitzant a les xarxes. El vídeo acumula més de 100.000 visualitzacions i milers de m'agrada. Reflecteix les dificultats de gestionar l’atenció al públic amb paciència i una mica d’humor. El vídeo acumula més de 100.000 visualitzacions i milers de m'agrada.
- El restaurant de Manresa que enamora els fans de l’arròs: 'Dels millors que he menjat”
- Lluïsa Aliste, alcaldessa de Cardona: «És un orgull poder dir que el meu avi va ser un miner de la mina de sal de Cardona»
- Retencions quilomètriques i accidents marquen el primer dia d’operació sortida del pont a la Catalunya central
- El conseller d’Agricultura durant la pesta porcina del 94: “S’hauria de donar barra lliure per eliminar senglars arreu”
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'El cervell no pot processar notícies negatives constantment, la persona es trona insensible i empàtica
- Catalunya prepara canvis a l'ESO: els alumnes de 4t podran triar entre matemàtiques acadèmiques o pràctiques
- Gran preocupació entre els passatgers del bus urbà per l'incivisme de grups d'adolescents a Manresa
- Aliança Catalana irromp amb trencadissa a Berga