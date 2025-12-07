Manresa dona un breu però càlid comiat a l’exregidor Carles Esclusa
Una concorreguda cerimònia on, entre altres personalitats locals ha assistit l’alcalde Marc Aloy, ha recordat el perfil «polifacètic i polivalent» del polític
Manresa ha donat aquest diumenge al migdia el seu últim adeu a l’exregidor d’ERC a la ciutat Carles Esclusa Espinal, que va morir la matinada de dissabte amb 78 anys. Ho ha fet amb una concorreguda cerimònia al nou tanatori de Mémora de la capital del Bages, i que ha comptat amb la presència d’algunes personalitats polítiques de la ciutat d’ara i d’abans, com l’actual alcalde, Marc Aloy, o l’exregidor Ignasi Perramon. També hi havia membres del Cercle Artístic de Manresa, on Esclusa havia estat vinculat.
Ha estat una cerimònia breu, d’uns 20 minuts durada, que ha omplert tota la bancada de la sala del tanatori, i alguns dels assistents l’han hagut de seguir a peu dret. Durant l’acte, s’ha posat en relleu el perfil «polifacètic i polivalent» d’Esclusa, com a treballador que va ser de la Pirelli, com a regidor a l’Ajuntament, i com a membre del Cercle Artístic, al qual «va dedicar moltes energies». Va ser, precisament, a partir de la seva faceta artística, fent teatre a la «Innocentada», que va conèixer Montserrat Riu, que es convertiria en la seva esposa el 1972, quan ell tenia 25 anys.
En la cerimònia també s’ha fet un repàs de la seva trajectòria vital, fent palesa la seva estima pel que va ser «la seva ciutat», Manresa (tot i que era nascut a Granada), i «el seu poble», Castellfollit, on menava un hort en el seu temps lliure. Amb la seva esposa Montserrat van tenir dues filles, que el van convertir en un pare «exigent i seriós, i sempre pendent que mai no els passés res». Més tard, arribarien els seus quatre nets, a qui «educava sense malcriar».
«Republicà i independentista» en el vessant ideològic, Esclusa era «un manetes» en el vessant professional, des de ser un bon soldador, fins a un gran aficionat a la informàtica i la tecnologia: «Estava al dia de tot».
Un acompanyament musical posava el punt final a un acte de comiat que ha estat breu, però emotiu.
Marc Aloy: «Sempre estava disposat a ajudar»
Acabat el funeral, i en declaracions a aquest diari, l’alcalde de Manresa, el republicà Marc Aloy, posava en valor «el compromís» de Carles Esclusa «amb la ciutat, amb el país i amb les entitats», i el recordava «com una persona que sempre estava disposada a ajudar».
En el vessant polític, Aloy en destacava «el servei públic» que va exercir a l’Ajuntament, primer a l’oposició, i després formant un pacte de progrés (amb el PSC i ICV) liderat per l’aleshores alcalde Jordi Valls. Diu que, d’aquella època, «tots els que van treballar amb ell en tenen un record molt entranyable, i els que hem vingut després, malgrat que en el dia a dia no vam coincidir amb aquesta profunditat, també sabem que era una persona predisposada a tot».
