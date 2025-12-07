Una setantena de persones acompanyen la bandera de la Puríssima en la tradicional Passada per Manresa
Un seguici de més de dues hores ha recorregut aquest diumenge al matí carrers del centre, amb sortida i arribada a la baixada de la Seu
Manresa ha tornat a viure aquest diumenge al matí la tradicional Passada de la bandera de la Puríssima, amb un recorregut de més de dues hores per alguns carrers del centre de la ciutat. Amb el d'avui, ja són 536 anys els que suma aquesta activitat a la capital del Bages, i aquesta vegada ha comptat amb la participació d'una setantena de persones. També hi havia l'Hereu i la Pubilla de Manresa, els trabucaires i el pubillage del Casal Cultural Dansaires Manresans, la banda Pérez and Karson de Manresa, i el pubillatge de les Caramelles i el Pont Llarg.
Amb sortida i arribada a la Baixada de la Seu, la Passada ha seguit el seu itinerari habitual tret d'alguns canvis a partir del carrer de Sant Andreu. Durant el recorregut s'ha pogut veure "gent emocionada" amb l'esdeveniment, explicaven des de l'organització. La bandera, que fa "de 4 a 6 metres de llargada", ha tingut diversos portadors, i com és habitual, l'anaven apropant als balcons que ho demanaven, des d'on es podia besar la Mare de Déu que hi ha a la part superior.
Les activitats que organitza la Reial Confraria de la Puríssima de Manresa continuen aquest dilluns, festivitat de la Immaculada, amb la missa conventual a la Basílica de la Seu, a les 11 del matí, que donarà lloc a la tradicional processó dins la mateixa Basílica.
