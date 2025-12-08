EliOro Joieria celebra el seu 36è aniversari amb un cap de setmana festiu a Lloret de Mar
Durant la celebració es va anunciar l’ampliació de la seva línia de negoci
Regió7
EliOro Joieria, establiment ubicat a l’Avinguda de les Bases, a Manresa, i amb comercials que visiten clients arreu de Catalunya, celebra enguany el seu 36è aniversari amb un cap de setmana especial dedicat a clients i amics. L’esdeveniment es va dur a terme els dies 8 i 9 de novembre a l’Hotel Olympic Park de Lloret de Mar, un espai que ja s’ha convertit en la seva seu habitual per a aquesta celebració anual.
Més de 550 persones van gaudir d’un cap de setmana ple d’activitats, exposicions de joies i bon ambient. EliOro va presentar les seves col·leccions d’or, plata i acer, així com el seu servei de compra d’or i les creacions del seu taller propi. La festa va comptar també amb la col·laboració de Justo Molinero i diversos locutors de Ràdio Teletaxi, que van conduir l’acte i hi van aportar el seu estil característic.
Els assistents van poder gaudir de música en directe, diverses actuacions, sortejos i una atmosfera festiva que ja és marca de la casa en les celebracions d’EliOro.
A més, l’empresa anuncia que, a partir del 28 de novembre, ampliarà la seva oferta incorporant una nova línia de complements, reforçant així la seva aposta per oferir varietat i qualitat als seus clients.
EliOro segueix amb l’objectiu de consolidar-se com un referent en el sector de la joieria a Catalunya, combinant tradició, innovació i un tracte proper amb la seva clientela.
