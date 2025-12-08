Manresa impulsa setze actes solidaris més amb La Marató
Hi ha una variada oferta d'activitats perquè tothom trobi una forma adequada per posar el seu gra de sorra
Al degoteig d'activitats que s'han anat portant a terme a Manresa alineades amb La Marató de 3Cat s'afegeixen una quinzena més en la recta final de l'activitat solidària.
La 34a edició de La Marató de 3Cat es dedicarà a la divulgació i l'impuls de la recerca en càncer, una de les principals causes de mort a Catalunya i a tot el món. La Marató 2025, que tindrà lloc el 14 de desembre, mobilitzarà la societat catalana per una malaltia que té un profund impacte social i que encara planteja molts reptes en la recerca, un sector punter del nostre país en l'àmbit internacional.
- El dimecres dia 10, l'Institut Guillem Catà vendrà calendaris. Els alumnes han creat un calendari on cada hi ha un tipus de càncer i es pot trobar una foto artística d'una persona que l'ha patit, juntament amb un QR amb més informació. Al mes de desembre, hi ha un petit vídeo dels alumnes on s'explica el procés del calendari per La Marató
- El dijous dia 11, a 1/4 d'11 del matí, l'Hospital de Dia Infantojuvenil i d'Adults de Salut Mental de la Fundació Althaia preveu una Fireta de Nadal i xocolatada
- El divendres dia 12, el Centre d'educació l'Espill oferirà, a les 5 de la tarda, berenars casolans solidaris preparats per mestres i personal de l'escola.
- El divendres dia 12, PFI-PTT Comercialització de productes i logística-Institut Lacetània-ProTreball, a 2/4 d'11 del matí a la plaça Sant Domènec,l'alumnat dels PFI-PTT de Fabricació Mecànica i de Comercialització del Lacetània s'ofereixen a Decorar el teu Nadal Han treballat conjuntament en la creació d'una decoració nadalenca: diferents figures de Nadal fetes manualment amb acer polit, pintades, decorades i embolicades per ser venudes.
- El divendres dia 12, a les 6 de la tarda, l'AFA Escola Sant Ignasi ofereix una Caminada per la Marató per l'Anella Verda de Manresa oberta a tot el barri.
- El divendres dia 12, a 2/4 de 5 de la tarda, l'AFA Institut Escola Manresa organitza Paradetes solidàries de manualitats nadalenques i berenar solidari per La Marató.
- El dissabte dia 13, l'AFA Vedruna Manresa organitza, a les 6 de la tarda, un Pessebre Vivent amb rifa. Durant tot l'esdeveniment vendran tires de rifa, i la recaptació íntegra es destinarà a La Marató.
- El dissabte dia 13, l'Associació de veïns Barriada Saldes Plaça Catalunya oferirà una Matinal de "Ball amb línia i entrepà solidari", a partir de 2/4 d'11 del matí, a la plaça Catalunya. Tots els diners recaptats amb els entrepans solidaris aniran destinats La Marató. A la mitja part del ball amb línia es muntarà un puzle per La Marató.
- El dissabte 13, a les 18 h, la plaça Gispert serà l'escenari d'una ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Lluïsos de Taradell, on es vendran butlletes denominades ‘Àpats, tapes i Marató’. Aquestes butlletes donaran la possibilitat de participar en el sorteig de 17 àpats generosament oferts per restauradors locals, com ara Cal Spaguetti, Mas de la Sala, Els Noguers, Marisqueria Can Ladis, Can Pla, La Pineda 1947, La Taverna del Pinxo, Gustatio, El Mirador de Montserrat, La Cuina, Casa l’Agulla, Las Vegas, Vermell, El Traster, Golden, Guimerà i Els Bea.
- Els dies 13 i 14 de desembre, en el context de la Fira de Santa Llúcia a la plaça Major, se celebrarà el tradicional Tió solidari.
- Diumenge, el Baxi Manresa hi col·labora amb un sorteig de samarretes durant el partit contra el Barça. Es poden comprar les butlletes a la seva web.
- Diumenge tindrà lloc la 22a Cursa per la Vida-Camina per la Marató. El recorregut de la cursa serà de 9,76 km, mentre que la caminada tindrà una distància de 5,16 km. A les 9.30 h, es rebran els participants al Centre d'Interpretació InfoSéquia (Parc de l’Agulla) per fer l’entrega dels dorsals i recollir les darreres inscripcions. La cursa i la caminada començaran a les 11 h. Totes dues activitats es realitzaran sobre un nou circuit, accessible per a tots els públics, a l’entorn del Parc de la Séquia. Els fons obtinguts es destinaran a La Marató de 3Cat.
- El dilluns dia 15, l'AFA de l'Escola La Sèquia munta, a les 5 de la tarda, Tallers de Nadal i berenar solidari.
- El divendres 19 de desembre, treballadors del Grup Oliva Torras participaran en un Bingo solidari, a la 1 del migdia.
- El Casal Cultural Dansaires Manresans destina tota la recaptació del Festival de Nadal que faran el dissabte 20 de desembre, a les 18 h a la sala Cal Llovet de Santpedor, amb el titol ‘Dance School on Holidays’.
- El dimecres 24 de desembre, a les 10 del matí, UManresa-FUB inicia una nova edició de la campanya solidària "Operació Marató", amb l'objectiu simbòlic d'assolir el cim del K2 sumant els passos de tota la comunitat educativa. Després de l'èxit de l'any passat, en què van pujar a l'Everest, enguany tornen a caminar plegats.
