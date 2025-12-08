La promoció de pisos Nova Alcoholera de Manresa en dos minuts
Metrovacesa, promotora dels nous blocs d'habitatges entre la carretera de Santpedor i el carrer de Sant Antoni Maria Claret, ha fet un vídeo en timelapse de les obres
La construcció dels 98 habitatges (32 dels quals de protecció oficial), sis locals comercials i un aparcament amb 107 places de la promoció d'habitatges Nova Alcoholera a Manresa, entre la carretera de Santpedor, el carrer de Sant Antoni Maria Claret i l'estació d'autobusos, va arrencar l’estiu del 2023. L’estiu anterior es van fer els enderrocs de la nau central i dels edificis que van anar afegint al voltant amb el pas dels anys.
Si bé es va conservar la façana de la nau amb la idea d’adossar-la a la nova construcció, finalment no es va mantenir perquè estava molt malmesa i el que hi ha als baixos dels nous blocs són reproduccions. Sí que es va rehabilitar i forma part del paisatge de la promoció la xemeneia.
Les obres van suposar ocupar tres quartes parts de l’aparcament de l’estació d’autobusos perquè era un espai que la promotora, Metrovacesa, tenia cedit a la Generalitat mentre no el necessitava.
El passat 24 de novembre es va obrir la nova zona verda entorn dels pisos de la Nova Alcoholera. Es tracta de més de 3.000 m2 d’espai públic, 2.100 dels quals són zona verda, amb gespa, arbres, bancs, rampes i escales. Ja s'han començat a repartir els primers pisos i la previsió de l'empresa és que els primers veïns hi vagin a viure de forma imminent.
Metrovacesa va fer amb el sistema timelapse un vídeo de l'evolució de les obres.
