La vella Alcoholera de Manresa ja és més nova que mai
Els pisos i la urbanització de l’entorn de la illa de cases entre el carrer de Sant Antoni Maria Claret, la carretera de Santpedor i l’estació d’autobusos han quedat enllestits després de dos anys i mig d’obres
Hi ha actuacions urbanístiques que transformen de manera especial la fisonomia d’una ciutat, ja siguin d’iniciativa pública com privada. A Manresa, ho va fer la construcció de pisos on hi havia el pàrquing de terra davant del desaparegut cinema Atlàntida, al costat del segon tram del Passeig, a final dels anys 90. El primer edifici de la FUB a l’avinguda Universitària, el 2001, i l’ampliació de l’Hospital Sant Joan de Déu, inaugurada el 2014. Al sector de la carretera de Santpedor també ha canviat la cara d’aquest entorn la promoció de pisos Nova Alcoholera, ja acabada després de prop de dos anys i mig d’obres. S’han començat a donar els pisos i la previsió és que els primers veïns hi entrin a viure en pocs dies.
El nom de la promoció remet a l’antiga Alcoholera Manresana, la fàbrica de licors construïda on ara hi ha els habitatges a principis del segle XX, que va entrar en funcionament el 1917 i que va funcionar fins al 1974. Un cop tancada, l’espai el va utilitzar de magatzem l’empresa Cots i Claret. L’únic que ha quedat dempeus de l’antiga edificació és la xemeneia, que es va rehabilitar l’estiu del 2021 perquè tenia problemes d’estabilitat i deficiències estructurals.
La construcció dels 98 habitatges (32 dels quals de protecció oficial), sis locals comercials i un aparcament amb 107 places de la Nova Alcoholera va arrencar l’estiu del 2023. L’estiu anterior es van fer els enderrocs de la nau central i dels edificis que havien anat afegint al voltant amb el pas dels anys. Si bé es va conservar la façana de la nau amb la idea d’adossar-la a la nova construcció, finalment no es va conservar perquè estava molt malmesa i el que hi ha als baixos dels nous blocs són reproduccions.
Les obres van suposar ocupar tres quartes parts de l’aparcament de l’estació d’autobusos perquè era un espai que la promotora, Metrovacesa, tenia cedit a la Generalitat mentre no el necessitava.
El passat 24 de novembre es va obrir la nova zona verda entorn dels pisos de la Nova Alcoholera. Es tracta de més de 3.000 m2 d’espai públic, 2.100 dels quals són zona verda, amb gespa, arbres, bancs, rampes i escales.
