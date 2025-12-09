Un 15% dels metges del servei hospitalari i la primària de la Fundació Althaia de Manresa s'afegeixen a la vaga
Metges de Catalunya xifra en un 45% l’adhesió del col·lectiu al primer dia de l'aturada, aquest dimarts
La convocatòria viurà una nova jornada aquest dimecres i hi ha dues jornades més previstes el 14 i 15 de gener
Regió7/G.C.
El primer dia de vaga convocat aquest dimarts per Metges de Catalunya (MC) als centres d’atenció primària (CAP) i hospitals, tant de l’Institut Català de la Salut (ICS) com de la xarxa concertada, ha mobilitzat més d’un miler de facultatius. En el cas de la Fundació Althaia de Manresa, s'hi han sumat aproximadament un 15% dels facultatius, segons dades de la fundació. La manifestació a Barcelona ha començat a la delegació del Govern a Catalunya i ha finalitzat a la plaça de Sant Jaume. El sindicat ha xifrat en un 45% l’adhesió del col·lectiu a l’aturada, amb un seguiment lleugerament superior a l’àmbit de l’atenció primària.
"A tu també t'afecta"
Rere una gran pancarta a la capçalera amb el lema "A tu també t’afecta", els manifestants han reclamat al Departament de Salut una millora de les seves condicions de treball per atendre "amb més seguretat" els pacients. La reclamació d’un conveni propi per al personal facultatiu ha estat una de les consignes que més s’han sentit pels carrers de Barcelona, juntament amb altres com "Menys corbates i més bates!", "Metge cansat, pacient maltractat!" i "Tanta espera ens desespera". Quan la manifestació ha arribat a la plaça de Sant Jaume, la colla castellera Arreplegats de la Zona Universitària han aixecat un pilar de quatre davant el Palau de la Generalitat i l’enxaneta ha desplegat una pancarta amb el mateix lema de la mobilització: "A tu també t’afecta".
El secretari general de MC, Xavier Lleonart, ha llegit un manifest en què ha assegurat que als responsables polítics "només els importa una cosa: el cost econòmic. I per a ells els metges som molt cars i generem molta despesa". Amb tot, ha recordat que els facultatius resolen més del 70% dels problemes de salut de la població i això "no canviarà" ni es podrà "substituir per una IA". El portaveu sindical ha reiterat que les condicions de treball del personal mèdic tenen una repercussió directa sobre la qualitat assistencial i ha remarcat que els serveis públics no estan preparats per a la Catalunya dels 8 milions que en pocs anys arribarà als 10.
Condicions laborals "indignes"
En declaracions als mitjans de comunicació, Lleonart ha explicat que el Departament de Salut "no vol parlar amb el sindicat", tot i que “té les competències per regular la jornada de treball dels metges o les guàrdies de 24 hores”. En aquest sentit, ha advertit que, si les condicions laborals segueixen sent "indignes", els joves facultatius abandonaran el sistema públic perquè "no estan disposats a patir més sobrecàrrega assistencial i burnout".
La vaga convocada per MC viurà una nova jornada d’aturades aquest dimecres 10 de desembre, amb una manifestació que sortirà de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, a 2/4 d'11 del matí i acabarà al Departament de Salut de la Generalitat, i dues jornades més previstes per als dies 14 i 15 de gener de 2026.
