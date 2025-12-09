Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Afectacions al trànsit a Manresa: Baixada del Pòpul i carrer Circumval·lació

En un cas cal reparar una arqueta de registre i en l'altre construir guals adaptats

Imatge d'arxiu de la Baixada del Pòpul

Imatge d'arxiu de la Baixada del Pòpul / Arxiu/Helena Carbonell

REGIÓ7

Manresa

L'Ajuntament de Manresa informa que, a causa dels treballs de reparació d'un enfonsament en una arqueta de registre del servei d'enllumenat públic a la Baixada del Pòpul, el trànsit de vehicles quedarà tallat aquest dimecres 10 de desembre, de 9 a 15 h, al tram comprès entre la plaça Major i el carrer Santa Llúcia.

D'altra banda, aquest dimarts comencen les obres de construcció de guals adaptats per a vianants al carrer Circumval·lació, números 10-11, en el tram comprès entre el carrer Era Firmat i el carrer Canyelles.

A causa d'aquestes obres, estarà prohibit estacionar vehicles en l'àrea afectada (zona blava). Es preveu que els treballs tinguin una durada d'una setmana.

