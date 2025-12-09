Afectacions al trànsit a Manresa: Baixada del Pòpul i carrer Circumval·lació
En un cas cal reparar una arqueta de registre i en l'altre construir guals adaptats
REGIÓ7
Manresa
L'Ajuntament de Manresa informa que, a causa dels treballs de reparació d'un enfonsament en una arqueta de registre del servei d'enllumenat públic a la Baixada del Pòpul, el trànsit de vehicles quedarà tallat aquest dimecres 10 de desembre, de 9 a 15 h, al tram comprès entre la plaça Major i el carrer Santa Llúcia.
D'altra banda, aquest dimarts comencen les obres de construcció de guals adaptats per a vianants al carrer Circumval·lació, números 10-11, en el tram comprès entre el carrer Era Firmat i el carrer Canyelles.
A causa d'aquestes obres, estarà prohibit estacionar vehicles en l'àrea afectada (zona blava). Es preveu que els treballs tinguin una durada d'una setmana.
