Aigües de Manresa estrena un banc de proves de comptadors per millorar la precisió de les lectures
La nova instal·lació permet incrementar el control i la fiabilitat amb suport dels fons Next Generation
Aigües de Manresa ha posat en marxa un banc de proves de comptadors d’aigua per millorar la precisió de les lectures i reforçar la confiança dels abonats. La instal·lació, finançada pels fons NextGeneration-EU dins del programa per a la digitalització del cicle de l’aigua, permet verificar els comptadors en condicions reals de funcionament. Així, l’empresa garanteix una facturació justa, redueix errors i fa un pas endavant cap a una gestió més eficient i sostenible dels recursos hídrics.
Fabricat per l’empresa especialitzada Contazara, Aigües de Manresa afirma que "el banc és una eina clau per garantir la transparència i la qualitat del servei". També servirà com a espai de formació i innovació, on el personal tècnic podrà fer proves, simulacions i avaluar nous models de comptadors adaptats a les necessitats del territori.
Facturació justa
Disposar d’un banc de proves de comptadors aporta beneficis tant per a l’empresa com per als usuaris. Aquesta eina permet verificar amb precisió el funcionament dels comptadors d’aigua, assegurant que cada litre mesurat sigui correcte i que la facturació sigui justa. Gràcies a aquest control, es redueixen els errors, es genera més transparència i es millora la confiança en el servei.
A més, el banc ajuda a detectar desviacions o anomalies, optimitza la gestió dels recursos hídrics i ofereix un espai de formació tècnica per conèixer millor els comptadors i les seves tecnologies.
Aquesta actuació forma part del projecte Sostenibilitat en el cicle de l’aigua, impulsat per Aigües de Manresa amb el suport dels fons NextGeneration-EU a través del PERTE per a la digitalització del cicle de l’aigua, promogut pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.
