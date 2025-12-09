Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Aigües de Manresa estrena un banc de proves de comptadors per millorar la precisió de les lectures

La nova instal·lació permet incrementar el control i la fiabilitat amb suport dels fons Next Generation

Aigües de Manresa ha posat en marxa un banc de proves de comptadors d’aigua per millorar la precisió de les lectures i reforçar la confiança dels abonats. La instal·lació, finançada pels fons NextGeneration-EU dins del programa per a la digitalització del cicle de l’aigua, permet verificar els comptadors en condicions reals de funcionament. Així, l’empresa garanteix una facturació justa, redueix errors i fa un pas endavant cap a una gestió més eficient i sostenible dels recursos hídrics.

Fabricat per l’empresa especialitzada Contazara, Aigües de Manresa afirma que "el banc és una eina clau per garantir la transparència i la qualitat del servei". També servirà com a espai de formació i innovació, on el personal tècnic podrà fer proves, simulacions i avaluar nous models de comptadors adaptats a les necessitats del territori.

Facturació justa

Disposar d’un banc de proves de comptadors aporta beneficis tant per a l’empresa com per als usuaris. Aquesta eina permet verificar amb precisió el funcionament dels comptadors d’aigua, assegurant que cada litre mesurat sigui correcte i que la facturació sigui justa. Gràcies a aquest control, es redueixen els errors, es genera més transparència i es millora la confiança en el servei.

A més, el banc ajuda a detectar desviacions o anomalies, optimitza la gestió dels recursos hídrics i ofereix un espai de formació tècnica per conèixer millor els comptadors i les seves tecnologies.

Aquesta actuació forma part del projecte Sostenibilitat en el cicle de l’aigua, impulsat per Aigües de Manresa amb el suport dels fons NextGeneration-EU a través del PERTE per a la digitalització del cicle de l’aigua, promogut pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

