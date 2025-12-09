Demanen 16 anys de presó a un resident al Bages per maltractar de forma continuada la seva parella
Durant els vuit mesos de relació, la víctima va patir innombrables lesions, contusions i hematomes, pels quals, en una ocasió, va haver de ser atesa a l'hospital Althaia de Manresa
Al processat se l'acusa de tres delictes de maltractament i d'un d'agressió sexual i se li preveu que hagi d'indemnitzar la seva exparella amb 9.320 euros
Maltractaments, agressions sexuals i amenaces de mort de forma continuada durant més de mig any. Aquesta és la realitat que va viure una resident al Bages, víctima de violència domèstica per part de la seva parella. Per aquests fets, la Fiscalia demana una condemna de 16 anys i quatre mesos de presó per a l'home, acusat de diferents delictes de maltractament en l'àmbit familiar. Durant els vuit mesos de relació, la dona va patir innombrables lesions, contusions i hematomes, pels quals, en una ocasió, va haver de ser atesa a l'hospital Althaia de Manresa.
Els fets van tenir lloc entre el desembre de 2022 i el juliol de 2023, els vuit mesos que va durar la relació sentimental entre la parella abans que l'home ingressés a presó de forma provisional. Com relata l'escrit d'acusació, ja des del principi havia manifestat una actitud possessiva, gelosa i agressiva cap a la seva parella, però els episodis de major violència van tenir lloc durant els darrers mesos al domicili de la dona, on tots dos convivien.
Com detalla el fiscal, l'home colpejava la seva parella tot sovint, amb cops de puny i, en algunes ocasions, amb objectes metàl·lics de diferents tipus, de la mateixa manera que l'escridassava, l'insultava i l'atemoria verbalment. La situació va acabar desembocant en una relació de total dependència i submissió per part de la dona, que es veia obligada a mantenir relacions sexuals cada dia per evitar ser agredida.
Cap als darrers mesos de la relació, l'agressivitat va anar en augment i, arran dels maltractaments, la dona va resultar amb diverses lesions, hematomes i contusions. Tot i això, mai s'havia dirigit a l'hospital per rebre atenció mèdica fins a l'últim episodi de violència, que va tenir lloc l'11 de juliol de 2023. Després d'una forta agressió física i sexual, la dona va acudir a Althaia amb un hematoma d'uns set centímetres i diversos blaus provocats per cops i bufetades.
Després d'aquest darrer cas de maltractament l'home va ser detingut i el 14 de juliol va ingressar a presó de forma provisional com a mesura cautelar.
Al processat se l'acusa de quatre delictes, un de maltractament habitual amb l'agreujament que va tenir lloc al domicili de la víctima, dos de maltractament en l'àmbit familiar i un altre d'agressió sexual. Per tots ells, la Fiscalia li demana 16 anys i quatre mesos de presó, com també una ordre d'allunyament de 1.000 metres cap a la dona, el seu domicili i el seu lloc de treball durant els pròxims 24 anys. Com a responsabilitat civil, el processat haurà d'indemnitzar la víctima amb 9.320 euros (9.000 pels danys morals i 320 per les lesions ocasionades)
Aquest cas va ser instruït inicialment al jutjat de primera instància i instrucció de Violència sobre la Dona de Manresa i el judici se celebrarà el pròxim dijous 18 de desembre a l'Audiència Provincial de Barcelona.
- Pànic al Pedraforca, caiguda a Berga i atrapats a Vallcebre: triple rescat dels Bombers al Berguedà pel pont de desembre
- L’anècdota d'un hotel-restaurant de Manresa que es fa viral: una reserva inexistent i una clienta que vol tenir la raó
- Operació tornada del pont de desembre: fins a 23 quilòmetres de retencions a la C-16 i accidents d'última hora
- Soc de Martinet i treballo per la NASA; amb esforç, atreviment i curiositat una pot aconseguir el que es proposi
- Una setantena de persones acompanyen la bandera de la Puríssima en la tradicional Passada per Manresa
- Montserrat Díaz, gerent del CDIAP Manresa: 'La pobresa està creant dins de les famílies una tensió molt negativa per als fills
- Un poble petit de l’Anoia, amb 400 habitants, fa un Mercat de Nadal que ja és un model d’èxit
- Jordi Villacampa: 'No hauria canviat la Penya pel Barça per un euro més. Haurien d’haver pagat molts diners i no ho van fer