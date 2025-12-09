Manresa estrena una nova manera d’entendre com es cuiden les persones grans
La Fundació Sant Andreu Salut combat la soledat no desitjada i millora la qualitat de vida posant molta atenció en les emocions i les relacions socials
Que ningú se senti sol i que tothom pugui envellir amb dignitat, a casa seva és l'objectiu de la Fundació Sant Andreu Salut, que ha posat en marxa un nou projecte per a les persones que fan ús del Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) municipal de Manresa.
Aquest projecte vol ajudar a combatre la soledat no desitjada i millorar l’estat d’ànim i la qualitat de vida de les persones grans o que es troben en una situació vulnerable. Tot això es du a terme amb un model d’atenció més proper, centrat en cada persona, i amb activitats a mida dins de casa seva.
El projecte es fa realitat gràcies a una subvenció del Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat dins la convocatòria “Drets Socials 2026”, i es desenvoluparà
entre els anys 2025 i 2026. Vol ser una manera nova d’entendre com es cuiden les persones grans, posant molta atenció en les emocions i les relacions socials, a més de les necessitats físiques.
Activitats personalitzades a casa per millorar el dia a dia
El cor del projecte són les activitats que es fan dins del domicili, pensades segons el que cada persona necessiti o li agradi. Aquests moments no substitueixen el servei habitual del SAD, sinó que l’amplien per fer-lo més humà i adaptat.
Les activitats les realitzen professionals de Sant Andreu Salut per mantenir l'autonomia de les persones a casa seva el màxim de temps possible. L’any 2025 s’han fet unes 1.440 hores d’aquest tipus d’intervenció, i el 2026, es faran fins a 5.200 hores.
L’objectiu és demostrar que una atenció més personalitzada, flexible i afectuosa pot tenir un gran impacte positiu en la vida de les persones grans: menys sensació de soledat, més benestar i més ganes de participar i mantenir-se actius.
Un pas més cap a una societat que cuida millor de tothom
Amb aquest projecte, Sant Andreu Salut continua apostant per una manera de fer més humana i adaptada a les persones. Vol que ningú se senti sol i que tothom pugui envellir amb dignitat, a casa seva i amb el suport que necessita.
A més, és una iniciativa que es fa de la mà de l’Ajuntament de Manresa i que podria inspirar altres projectes similars en altres llocs. És també una mostra clara de com es poden fer les coses millor quan es treballa en xarxa i amb visió de futur.
Sobre Fundació Sant Andreu Salut
Sant Andreu Salut és una fundació amb unes arrels històriques que es remunten a l’any 1260, que treballa per tenir cura de les persones en situació de fragilitat i del seu entorn, proporcionant-los autonomia, confort i benestar mitjançant una atenció integral.
Les persones són el valor essencial de la Fundació: cada història, cada necessitat, cada projecte de vida ens guia per oferir una atenció propera, personalitzada i respectuosa. Treballen per garantir el benestar de les persones grans i en situació de vulnerabilitat, des d’una mirada integral, arrelada al territori i amb vocació de servei.
