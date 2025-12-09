Manteniment de la senyalització horitzontal de trànsit a diverses vies de Manresa
S'actua a la rotonda i el carrer de Sant Marc, la Via Sant Ignasi, la plaça Sant Ignasi, l’avinguda Bertrand i Serra i carreteres de Viladordis i del Pont de Vilomara
REGIÓ7
Manresa
Amb l’objectiu de millorar la seguretat viària i la visibilitat tant per a vehicles com per a vianants, l’Ajuntament de Manresa ha iniciat aquesta setmana diversos treballs de manteniment en elements de la senyalització horitzontal de trànsit a alguns dels vials de la xarxa bàsica de la ciutat.
Concretament, durant els pròxims dies, es repintarà la senyalització horitzontal en diferents punts, incloent-hi:
- La rotonda de Sant Marc
- El carrer Sant Marc
- La Via Sant Ignasi
- La plaça Sant Ignasi
- L'avinguda Bertrand i Serra
- La carretera de Viladordis (des de l’accés a l’autopista fins a l’avinguda Països Catalans)
- La carretera Pont de Vilomara (entre el carrer Àlvar Aalto i el carrer Joan Fuster)
Les actuacions han començat a la rotonda de Sant Marc i progressen a través dels diferents vials programats. Els treballs tenen un cost de 17.787 euros (IVA inclòs).
