Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La mort centra una trobada de debat de la Comunalitat de Manresa

Intervindran les entitats Recer, Som Provisionals, Capalafi i Servei de Dol

Com afrontar la mort centrarà la trobada

Com afrontar la mort centrarà la trobada / Arxiu/Mireia Arso

Francesc Galindo

Francesc Galindo

Manresa

Com afrontar la mort centrarà una nova trobada del cicle que organitza la Comunalitat de Manresa. Serà aquest dijous, a les 7 de la tarda a l'auditori de la Plana de l'Om.

En l'acte es passarà el documental "Viure la mort", que explora quin espai ocupa la mort en la nostra societat i com els límits actuals condicionen els comiats i els processos de dol. Amb veus des de l’àmbit sanitari, social, funerari i l’activisme, aquest documental obre un debat sobre la invisibilització de la mort i la possibilitat de recuperar-la de l’esfera privada i comercial.

Després del documental es farà un diàleg entre el públic i les entitats Recer, Som Provisionals, Capalafi i Servei de Dol. Aquesta activitat s’emmarca dins de la temàtica de cures i xarxa comunitària.

Què és la Comunalitat Urbana de Manresa?

La Comunalitat Urbana de Manresa és un servei de formació i d’acompanyament per a la dinamització econòmica urbana, orientat a enfortir i ampliar el teixit econòmic en un

entorn urbà de proximitat, comercial, social i comunitari existent a Manresa. Per aconseguir-ho, l'objectiu de la Comunalitat és generar o acompanyar projectes d'ajuda

mútua i d'intercooperació

Les Comunalitats volen contribuir a millorar l'activitat econòmica des de la proximitat, posant la vida i la seva sostenibilitat al centre, i visibilitzant la interdependència que

existeix entre nosaltres, a nivell individual i col·lectiu. Aquest eix central, la sostenibilitat de la vida, ha de fer emergir pràctiques d'economia comunitàries, de cures, de comerç de proximitat i just, però també fer que les actuacions, les accions i les dinàmiques de la vida quotidiana vagin a favor de l'antiracisme i del feminisme, entre d’altres.

Així, el projecte busca promoure la cohesió, trencar amb l’aïllament social i reconstruir vincles, per tal de construir una comunitat resistent a les crisis presents (econòmiques, socials, de salut mental) sorgides arran de la pandèmia de la Covid-19 i resistir futures situacions que empitjorin la qualitat de vida de les persones que formen la comunalitat, assegurant l’exercici del dret a la ciutat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pànic al Pedraforca, caiguda a Berga i atrapats a Vallcebre: triple rescat dels Bombers al Berguedà pel pont de desembre
  2. L’anècdota d'un hotel-restaurant de Manresa que es fa viral: una reserva inexistent i una clienta que vol tenir la raó
  3. Operació tornada del pont de desembre: fins a 23 quilòmetres de retencions a la C-16 i accidents d'última hora
  4. Soc de Martinet i treballo per la NASA; amb esforç, atreviment i curiositat una pot aconseguir el que es proposi
  5. Una setantena de persones acompanyen la bandera de la Puríssima en la tradicional Passada per Manresa
  6. Montserrat Díaz, gerent del CDIAP Manresa: 'La pobresa està creant dins de les famílies una tensió molt negativa per als fills
  7. Un poble petit de l’Anoia, amb 400 habitants, fa un Mercat de Nadal que ja és un model d’èxit
  8. Jordi Villacampa: 'No hauria canviat la Penya pel Barça per un euro més. Haurien d’haver pagat molts diners i no ho van fer

Trump diu que els polítics europeus són “dèbils” i els pressiona per expulsar més migrants

Trump diu que els polítics europeus són “dèbils” i els pressiona per expulsar més migrants

La Cerdanya obre oficines d'atenció ciutadana als municipis amb nous contenidors de la brossa

La Cerdanya obre oficines d'atenció ciutadana als municipis amb nous contenidors de la brossa

Els veïns s'oposen al trasllat de la parada de busos de Berga mentre els conductors el defensen per seguretat

Els veïns s'oposen al trasllat de la parada de busos de Berga mentre els conductors el defensen per seguretat

Manresa estrena una nova manera d’entendre com es cuiden les persones grans

Manresa estrena una nova manera d’entendre com es cuiden les persones grans

Sant Fruitós analitza les seves deixalles: gairebé el 90% del rebuig està mal separat

Sant Fruitós analitza les seves deixalles: gairebé el 90% del rebuig està mal separat

La salut mental en l'adolescència puja a l'escenari del Kursaal

La salut mental en l'adolescència puja a l'escenari del Kursaal

Un Nadal musical: la Coral Escriny explorarà la força del cant coral amb el concert "Mosaic" a Santpedor

Un Nadal musical: la Coral Escriny explorarà la força del cant coral amb el concert "Mosaic" a Santpedor

Chanel Terrero actuarà a l'entrega dels Premis Forqué

Chanel Terrero actuarà a l'entrega dels Premis Forqué
Tracking Pixel Contents