La mort centra una trobada de debat de la Comunalitat de Manresa
Intervindran les entitats Recer, Som Provisionals, Capalafi i Servei de Dol
Com afrontar la mort centrarà una nova trobada del cicle que organitza la Comunalitat de Manresa. Serà aquest dijous, a les 7 de la tarda a l'auditori de la Plana de l'Om.
En l'acte es passarà el documental "Viure la mort", que explora quin espai ocupa la mort en la nostra societat i com els límits actuals condicionen els comiats i els processos de dol. Amb veus des de l’àmbit sanitari, social, funerari i l’activisme, aquest documental obre un debat sobre la invisibilització de la mort i la possibilitat de recuperar-la de l’esfera privada i comercial.
Després del documental es farà un diàleg entre el públic i les entitats Recer, Som Provisionals, Capalafi i Servei de Dol. Aquesta activitat s’emmarca dins de la temàtica de cures i xarxa comunitària.
Què és la Comunalitat Urbana de Manresa?
La Comunalitat Urbana de Manresa és un servei de formació i d’acompanyament per a la dinamització econòmica urbana, orientat a enfortir i ampliar el teixit econòmic en un
entorn urbà de proximitat, comercial, social i comunitari existent a Manresa. Per aconseguir-ho, l'objectiu de la Comunalitat és generar o acompanyar projectes d'ajuda
mútua i d'intercooperació
Les Comunalitats volen contribuir a millorar l'activitat econòmica des de la proximitat, posant la vida i la seva sostenibilitat al centre, i visibilitzant la interdependència que
existeix entre nosaltres, a nivell individual i col·lectiu. Aquest eix central, la sostenibilitat de la vida, ha de fer emergir pràctiques d'economia comunitàries, de cures, de comerç de proximitat i just, però també fer que les actuacions, les accions i les dinàmiques de la vida quotidiana vagin a favor de l'antiracisme i del feminisme, entre d’altres.
Així, el projecte busca promoure la cohesió, trencar amb l’aïllament social i reconstruir vincles, per tal de construir una comunitat resistent a les crisis presents (econòmiques, socials, de salut mental) sorgides arran de la pandèmia de la Covid-19 i resistir futures situacions que empitjorin la qualitat de vida de les persones que formen la comunalitat, assegurant l’exercici del dret a la ciutat.
