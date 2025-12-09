Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Obertes les inscripcions per a una nova edició de la Fira d’Experimentació d’UManresa per a infants de 0 a 6 anys

L’activitat, que arriba a la catorzena edició, es desenvoluparà aquest dissabte, 13 de desembre, a l’edifici FUB4

Imatge d'arxiu de la Fira de l'Experimentació

Imatge d'arxiu de la Fira de l'Experimentació / Arxiu Particular

REGIÓ7

Manresa

Ja estan obertes les inscripcions per participar en una nova edició de la Fira d’Experimentació d’UManresa, una activitat que s’adreça a infants de 0 a 6 anys i que organitzen els estudis de grau en Mestre d’Educació Infantil de la Facultat de Ciències Socials de Manresa. L’activitat, que arriba a la catorzena edició, es desenvoluparà aquest dissabte, 13 de desembre, a l’edifici FUB4, seu dels estudis i serveis vinculats a l’àmbit de l’educació.

La Fira permet a les estudiants de l’assignatura de Didàctica del Coneixement del Medi del grau en Mestre d’Educació Infantil presentar les propostes d’experimentació i ciència que han elaborat amb nens i nenes de les edats a les quals s’adrecen. Les famílies que hi assisteixin podran interactuar tant amb aquestes propostes com amb els materials que habitualment es poden trobar al Lab 0_6.

Públic familiar

Per tal d’afavorir una experiència més tranquil·la i facilitar l’observació de les estudiants de la interacció dels infants amb les activitats, la participació està limitada i distribuïda en dos torns: el primer de les 10 h a les 11.30 h i el segon de les 11.45 h a les 13.15 h. Per això, és imprescindible fer inscripció prèvia clicant aquí.

Amb aquesta Fira, UManresa ofereix una activitat oberta al públic familiar i alhora crea un espai perquè les estudiants puguin posar a prova les seves propostes amb infants en un entorn real.

