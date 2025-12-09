La PAHC Bages i una trentena de sindicats d’habitatge creen una nova eina per pressionar col·lectivament la Sareb
La primera acció de la secció sindical seran visites informatives a habitatges propietat del "banc dolent"
La Confederació Sindical d’Habitatge de Catalunya (COSHAC), que agrupa més de trenta col·lectius de la PAHC, el Sindicat de Llogateres i diversos sindicats i xarxes d’habitatge de tot el territori, entre els quals del Bages, ha anunciat la creació d’una secció sindical de la Sareb. Aquesta nova eina neix amb l’objectiu de pressionar de manera col·lectiva l’empresa i les administracions responsables en el marc del procés de liquidació de l'anomenat "banc dolent" i del traspàs dels seus immobles a mans públiques.
La COSHAC destaca que aquesta secció sindical representa un pas endavant en l’estratègia del moviment per l’habitatge a Catalunya, permetent coordinar i defensar de
manera efectiva els drets de les famílies que viuen en immobles vinculats a la Sareb.
L’organització recorda que aquest col·lectiu inclou tant persones afectades per desnonaments imminents com llogateres amb rendes abusives, famílies hipotecades o
veïnes que viuen en condicions d’infrahabitatge.
Traspàs d'immobles
En una nota de premsa afirma que durant el 2024, les mobilitzacions massives del moviment per l’habitatge i la pressió de la COSHAC "van obligar el Govern de l’Estat a iniciar el traspàs de 40.000 immobles de la Sareb al Sepes, empresa pública dependent del Ministeri d’Habitatge i Agenda Urbana".
Tot i aquest pas, la confederació alerta que "el procés continua envoltat d’opacitat: no tots els immobles es traspassaran, i diversos aspectes contractuals podrien comportar riscos greus per a les famílies que hi resideixen".
La nova secció sindical de la Sareb es crea precisament per intervenir en aquest context, acompanyar les veïnes afectades i garantir que el traspàs no comporti pèrdues de drets ni desallotjaments.
Les demandes sobre les quals pivotarà l’acció de la nova secció sindical són:
- Traspàs de tots els immobles de la Sareb a mans públiques.
- Cap desnonament durant ni després del traspàs.
- Topall de preus segons els ingressos de les famílies: Lloguers socials en situacions de vulnerabilitat, lloguers regulats en funció dels ingressos familiars i accés al lloguer per a persones sense permís de residència.
- Contractes renovables automàticament i lliures de clàusules abusives.
- Condicionament adequat dels habitatges i zones comunes amb l'habilitació i obtenció de cèdula d’habitabilitat quan sigui necessari.
- Anul·lació de tots els deutes contrets amb la Sareb.
Un pas estratègic
La COSHAC afirma que la creació d’aquesta secció sindical és una eina clau per supervisar el procés de traspàs i evitar que cap família quedi desprotegida. L’organització remarca que continuarà exercint pressió social i institucional perquè l’habitatge de la Sareb es converteixi realment en un parc públic estable, accessible i social.
