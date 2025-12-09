El programa de cribratge del càncer de mama a la regió centre n'ha pogut detectar 916 en 25 anys
La supervivència en cinc anys de les pacients és del 98% i del 94% en deu anys, i la participació és del 72,8%, més de deu punts per sobre de la mitjana europea
Reducció de la mortalitat, diagnòstic precoç i tractaments menys agressius. Qualsevol professional de la medicina pagaria per aconseguir aquests tres avantatges a l'hora d'afrontar una malaltia. Això és precisament el que ha garantit el Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama, que arriba al primer quart de vida.
A la regió centre, que inclou les comarques del Bages, Berguedà, Solsonès, Moianès i, des de fa poc, l'àrea bàsica de salut de Calaf, en aquests 25 anys s'han detectat 916 càncers de mama, el 68% dels quals en estadis incipients (fase 0 i 1) i 740 dels quals s'han pogut tractar amb cirurgies conservadores.
En total, s'han fet 236.745 mamografies, 481.336 lectures per part de radiologia i 10.374 recitacions a pacients que s'ha considerat que requerien una segona avaluació. La supervivència de vida en 5 anys és del 98% i en 10 anys, del 94%. La participació de les dones a les quals arriba la carta cada dos anys és del 72,8%, prop de tres punts per sobre del que es recomana en l'àmbit europeu.
La IA i franges d'edat
Aquest dimarts al migdia, la sala d'actes de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa ha acollit l'acte per celebrar els 25 anys del Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama. Amb l'assistència d'una setantena de persones, ha permès parlar de la seva posada en marxa, de l'evolució en aquests 25 anys i del futur, amb la possibilitat d'aplicació de la intel·ligència artificial en el funcionament i, també, de l'ampliació de les franges d'edat de les dones a les quals s'adreça. Si ara és dels 50 als 69 anys, passaria a avançar-ho als 45 anys i a endarrerir-ho fins als 74.
El càncer amb més incidència
La benvinguda l'han donat Manel Jovells, director general de la Fundació Althaia, on hi ha l'Oficina de Cribratge a la regió central, que ha destacat que el programa "va al moll de l'os del que és el nostre propòsit, que és preservar i millorar la salut i el benestar de les persones". Ha recordat que el càncer de mama és el que té més incidència en les dones i ha destacat el paper de la responsable actual del programa, Anna Arnau, a qui van precedir els doctors Josep Maria Abadal i Pere Colell, presents en l'acte.
Núria Prat, gerent territorial de l'Institut Català de la Salut, ha posat l'accent en la transversalitat entre els hospitals i la primària gràcies a aquest programa i el 72,8% de pacients que responen a la crida a les comarques centrals enfront del 60-64% de mitjana a Europa. Toni Sánchez, gerent de la Regió Sanitària Catalunya Central, ha incidit en aquesta participació superior al 70% de les dones convocades en les darreres rondes. L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha celebrat els "25 anys d'una aliança estratègica que salva vides" i, també, els punts per sobre de la mitjana europea pel que fa a la participació.
Entre un 20-22% detectats amb el cribratge
Igual que Jovells, Montserrat Domènech, directora assistencial de la Fundació Althaia, que ha fet de conductora de l'acte, ha recordat que el càncer de mama és el que té més incidència en les dones, amb un 30% de tots els diagnòstics de càncer. Segons el registre de tumors d'Althaia, el 2006 es van diagnosticar 119 casos que el 2024 han fet el salt a 219. Dels nous casos diagnosticats, els que surten amb el cribratge són entre el 20 i el 22% i l'edat mitjana de les dones afectades al territori és de 64 anys.
A cinc anys, les dades de supervivència segons el citat registre de tumors d'Althaia és del 87% a cinc anys i del 81% a 10 anys. "Està totalment alineat amb les dades que hi ha d'Europa i d'Espanya". Ho ha atribuït al "cribratge i a les millores en el diagnòstic i en el tractament amb les noves teràpies dirigides". Ha tancat la seva intervenció amb la imatge d'una pàgina de Regió7 de l'any 2006 sobre el tema, en la qual ja es destacava que les dones de la regió centre eren les que més responien al programa.
Josep Alfons Espinàs, coordinador de l'Oficina de Cribratge del Càncer del Pla Director Oncològic del Departament de Salut, ha explicat la gènesi del programa, iniciat amb una prova pilot el 1992, que va accelerar la seva implantació el 1998 i que va arribar al Bages l'any 2000 i va quedar implantat a tots els sectors sanitaris el 2002. N'ha destacat la descentralització.
17 oficines territorials de cribratge
Justament lligat al tema de la descentralització, ha informat que actualment hi ha 17 oficines territorials de cribratge repartides per tot el territori, amb 280 tècnics de radiologia i 140 radiòlegs; que la darrera ronda va arribar a 475.000 catalanes, amb una resposta del 60%, cinc punts per sota que l'anterior, la qual cosa s'ha de confirmar, ha dit, i força menor que l'aconseguida a casa nostra. Ha celebrat l'alta fidelitat de les dones que repeteixen, amb un 84-85%. En 25 anys, a tot Catalunya, s'han detectat 1.425 càncers de mama, i en 18.000 dones s'han hagut de fer estudis addicionals.
Entre el 2010 i el 2024, hi ha hagut més de 6 milions d'invitacions, 4 milions de participació, 225.000 estudis addicionals i s'han detectat 18.600 càncers de mama, la gran majoria en estadis inicials.
Espinàs també ha parlat del futur. De reforçar el paper de les oficines de cribratge i de la millora de la qualitat tècnica-professional i de la comunicació amb la població. Ha definit com un "repte important" el tema d'incrementar les franges d'edat per davant i per darrere que recomana la comunitat europea.
Només tres dones en la primera crida
Anna Arnau, coordinadora de l'Oficina Tècnica de Cribratge de Manresa, ha fet un apunt històric de l'evolució del programa a les nostres comarques. Com a anècdota, ha explicat que en la primera convocatòria, el juny del 2000, el primer dia es van convidar 17 dones, n'hi van anar set i només tres hi van participar, la qual cosa demostra l'espectacular evolució que ha viscut el programa, que ja passa per la 13a ronda, del novembre del 2024 al novembre del 2026 i que amb la covid va estar tres mesos aturat.
Ha facilitat les dades citades al principi, incloses les lligades a la supervivència. Mentre que Domènech ha ofert les relacionades amb les dones diagnosticades a partir de 18 anys a Althaia (amb una supervivència del 87% a cinc anys i a 81% a 10 anys), en el cas de les que han participat en el programa de cribratge, la probabilitat de sobreviure al càncer de mama a cinc anys és del 98% i als 10 anys, del 94%, uns percentatges que confirmen la importància del cribratge.
La jornada ha continuat amb intervencions sobre l'evolució tecnològica en mamografia durant els 25 anys del programa i l'experiència de pacient. Al final, hi havia prevista la presència dels respectius responsables dels consells comarcals de la regió.
