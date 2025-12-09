Recer convida a parlar sobre el sistema funerari després de la funció a Manresa de “Mesures extraordinàries”
Aquest diumenge el públic podrà conversar amb els actors Mercè Arànega, Francesc Ferrer i Abril Julien
Serà en una sessió oberta i gratuïta al mateix teatre Kursaal per a la qual no cal inscripció prèvia
Regió7
La tertúlia posterior a la funció d'aquest diumenge de l’obra Mesures extraordinàries serà un dels centres d’interès del cap de setmana al Teatre Kursaal de Manresa. A 2/4 de 8 del vespre, el públic podrà conversar amb els actors Mercè Arànega, Francesc Ferrer i Abril Julien en una sessió oberta i gratuïta, al mateix teatre i sense inscripció prèvia.
L’activitat està coorganitzada pel Teatre Kursaal i Recer, una cooperativa sense ànim de lucre que treballa per transformar la manera com la societat afronta el final de la vida. Recer impulsa un model de serveis en l’etapa del final de la vida basats en la proximitat, la transparència i el retorn social, allunyats de lògiques purament mercantils. El projecte posa l’acompanyament i les cures al centre per garantir un suport digne en aquest moment vital.
La tertúlia aprofundirà en els continguts de l’obra Mesures extraordinàries, que amb humor i naturalisme reflecteix una realitat sovint invisible: el negoci que hi ha al voltant de la mort i els costos econòmics i emocionals que comporta per a les persones i la comunitat. La trobada permetrà als assistents conèixer el procés creatiu de l’obra i els interrogants que planteja sobre com el sistema funerari ha transformat un fet vital en un producte de consum.
Aternatives al model tradicional
L’espai de diàleg de diumenge vol ser, així mateix, una oportunitat rellevant per descobrir alternatives reals al model funerari tradicional i per reflexionar col·lectivament sobre la necessitat de recuperar una gestió de la mort més humana, justa i arrelada al territori.
A més, dos dies abans, la tarda del divendres 12 de desembre, Recer també organitza una xerrada a la Sala d’Actes del Casino de Manresa. Juntament amb la cooperativa Som Provisionals, la xerrada explicarà com funciona el negoci funerari, quins drets té la ciutadania davant els serveis funeraris i quines alternatives existeixen. L’entrada és oberta i gratuïta a tothom.
