Una seixantena d’exalumnes de la Joviat de la generació del 75 es retroben pels 50 anys
La festa es va celebrar al restaurant Miami de Manresa
Regió7
Manresa
La generació del 75 de la Badia Soler (actual Institut Escola de Manresa) es van retrobar el passat 14 de novembre en un sopar al Miami de Manresa. El motiu era la celebració dels 50 anys i recordar vivències i records de la seva etapa com a estudiants. En total, la trobada va aconseguir reunir una seixantena d’alumnes. Per celebrar l’aniversari i el retrobament es va decorar el local amb pancartes i globus amb el número 50. Els exalumnes van immortalitzar la trobada amb una fotografia.
