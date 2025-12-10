La comunitat de Sant Egidi de Manresa demana ajuda per al dinar de Nadal amb ancians, famílies estrangeres i refugiats
Calen voluntaris, donatius, aliments, regals nous i participar, un cop més, a la Rejoguina
Un any més, la Comunitat de Sant Egidi prepara a Manresa un dinar de Nadal per a tothom.
El proper dissabte 13 de desembre, de les 11 del matí a les 8 del vespre tindrà un punt informatiu a la plaça Sant Domènec per recollir regals nous i aliments i informar qui vulgui ajudar.
Juntament amb aquest punt informatiu, hi haurà també el mercat solidari de la Rejoguina, que vendrà joguines usades per a recollir fons per tal de sostenir el programa Dream de lluita contra la Sida a l'Àfrica.
La Comunitat de Sant Egidi celebra el dinar de Nadal amb ancians, famílies estrangeres i refugiats.
Donatius i trobades
Demana ajuda per fer-lo possible actuant com a voluntaris o aportant regals nous o aliments. Es pot fer un donatiu al compte ES74 2100-3000-1321-0293-1895 o un Bizum a Sant'Egidio 01704. El contacte també es pot fer mitjançant el correu electrònic manresa@santegidio.es.
La reunió de preparació del Nadal tindrà lloc divendres 12 de desembre, a les 6 de la tarda a la Casa de la Pau (plaça Palmira Jaquetti, 1).
El dissabte 13, d'11 del matí a 8 de la tarda, hi haurà la carpa Ajuda'ns per Nadal, a la plaça Sant Domènec.
La preparació del dinar i els regals es farà el dissabte 20 de desembre, d'11 del matí a 1 del migdia i de 2/4 de 6 a les 8 de la tarda. També el 22 i 23 de desembre, de 2/4 de 6 a les 8 de la tarda.
Regals
Els regals nous poden ser, per adults (colònies en estoig, necessers, guants, gorros, bufandes, jerseis polars, motxilles, paraigües, moneders, cistella amb sabons i foulards), per a infants (nines i ninotets, peluixos, pilotes, cotxes, jocs de construcció, jocs de taula i per pintar) i adolescents (llibretes boniques, estoigs amb material, colònies i gorres, entre d'altres). Els aliments poden ser aperitius, dolços nadalencs i fruits secs.
