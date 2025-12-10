Concentració de coloms a la plaça Sant Ignasi de Manresa
Més d'un centenar d'aus aprofiten la zona verda per fer-hi estada i alimentar-se
Manresa és la llar de milers de coloms que s'escampen per tota la ciutat. Un punt important de trobada és la plaça de Sant Ignasi, al barri de les Escodines, on avui s'hi aplegaven més d'un centenar, una imatge que feia patxoca.
Si la plaça Sant Domènec era coneguda també com la Plaça dels Coloms per tractar-se d'un punt cèntric on hi havia una gran concentració d'aus, la plaça Sant Ignasi s'està convertint en una bona alternativa.
Un nou servei de control de coloms?
Fa un any i mig, l'Ajuntament va informar en ple municipal que s'havia fet una nova adjudicació de la gestió de la població de coloms i altres espècies d’aus a la ciutat.
El govern va assegurar, responent una pregunta del grup municipal del Front Nacional, que «en les pròximes setmanes presentarem públicament un nou servei de control de coloms per part d’una nova adjudicació que s’ha atorgat».
L’Ajuntament va contractar el 2019 l’empresa Biodiversitat per gestionar la població d’aquesta espècie i d’altres ocells a la ciutat després que es retiressin de forma definitiva els remolcs que s’utilitzaven a Manresa per fer captures de coloms des del 2009.
Pedagogia
Per controlar la població de coloms es fan requeriments a propietaris perquè evitin que habitatges buits o construccions abandonades es converteixin en zones on dormen i s’agrupen gran quantitat d’aus. L’Ajuntament actua subsidiàriament (fa l’obra, però passa la factura al propietari) quan no s’executen els requeriments.
Segona l'Ajuntament, s’actua amb «molta pedagogia» amb les persones que incompleixen la prohibició d’alimentar els coloms, es reparteix informació i es col·loquen cartells per recordar que no és acceptable proporcionar-los menjar.
- Pànic al Pedraforca, caiguda a Berga i atrapats a Vallcebre: triple rescat dels Bombers al Berguedà pel pont de desembre
- Una seixantena d’exalumnes de la Joviat de la generació del 75 es retroben pels 50 anys
- Soc de Martinet i treballo per la NASA; amb esforç, atreviment i curiositat una pot aconseguir el que es proposi
- Un veí de Collbató aconsegueix que li retornin diners de la taxa de residus
- El 90% dels afiliats d’Aliança Catalana a Berga amenaça de plegar per la 'designació de Judit Vinyes com a cap de llista
- Operació tornada del pont de desembre: fins a 23 quilòmetres de retencions a la C-16 i accidents d'última hora
- Detenen un jove hacker d'Igualada per sostreure i vendre 64 milions de dades personals
- L’abat de Montserrat, en la cloenda del mil·lenari: «En un món complicat i difícil, volíem ser positius i fer coses»