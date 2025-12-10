Cursa d’obstacles per pujar i baixar del bus urbà de Manresa
A la nova parada del carrer Pare Clotet, la marquesina està envoltada d’arbres, parterres i senyals
La nova parada de l’autobús urbà de Manresa del carrer Pare Clotet, tocant a l’estació d’autobusos, no ha tingut en compte els usuaris del bus. Hi ha parterres amb arbres acabats de plantar a banda i banda de la marquesina, senyals que indiquen que és una parada de l’autobús, una instal·lació elèctrica en un dels extrems i la cirereta del pastís: un arbre plantat al mig.
És el típic exemple que ningú no ha pensat en els usuaris a l’hora d’instal·lar la parada. Vista des del davant, hi ha un parterre a la banda dreta amb un senyal que indica la parada del bus. Al mig, un arbre amb el seu corresponent escocell, i a l’esquerra, un nou senyal, una instal·lació elèctrica i el parterre amb més arbres.
Aquesta estranya combinació fa que els conductors d’autobusos hagin d’afinar molt bé on aturen el vehicle perquè els passatgers puguin pujar i baixar sense haver d’esquivar obstacles com si fos una gimcana. En cas contrari, si no ho quadren, un pot haver de baixar enmig d’un parterre o amb un arbre al davant.
Davant de tants obstacles, poc marge de maniobra tenen els conductors. A més a més, si arriben dos autobusos al mateix temps, el darrer s’ha d’esperar que el del davant es buidi. En cas contrari deixaria els passatgers al parterre arbrat en qüestió.
La parada s'ha posat en marxa recentment un cop han acabat les obres a tot l’entorn de la Nova Alcoholera, que ha guanyat espai públic. Fins llavors era a les antigues escales que donaven a l’estació d’autobusos i, mentre van durar les obres, uns metres més enllà, al carrer Sant Antoni Maria Claret.
No és pas una situació nova. A l’avinguda de les Bases de Manresa també hi ha diverses parades amb arbres al mig.
