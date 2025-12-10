Les comarques centrals registren 306 casos de grip en només dos dies aquesta setmana
Entre la darrera setmana de novembre i la primera de desembre hi ha hagut un 156% més de casos
En tan sols dos dies, dilluns i dimarts d’aquesta mateixa setmana, s’han detectat 306 casos de grip i un total de 735 casos d’infeccions respiratòries a les comarques centrals. La dada reflecteix l’impacte que té la grip al Bages, Berguedà, Solsonès i Moianès. A Catalunya la infecció ha entrat en la fase de molt alta transmissió i ja és la pitjor temporada dels darrers 15 anys. A tot això cal tenir en compte que encara no s’ha arribat al pic màxim.
A la Regió Sanitària de la Catalunya central, que també inclouria la comarca d’Osona, el nivell epidèmic ha passat de ser alt, la darrera setmana de novembre, a molt alt, la primera de desembre. I des de principi de setmana, els dies 8 i 9, hi ha hagut els esmentats 306 casos de grip al Bages, Berguedà, Solsonès i Moianès. Són dades del departament de Salut. Així i tot, la incidència no ha arribat d’una manera tan contundent a urgències de l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa i el de Berga, així com a urgències de primària del CUAP Bages. Atenció primària és qui para el primer cop.
Canvis en una setmana
Les dades aportades per Salut són il·lustratives. L’última setmana de novembre, del 24 al 30, hi va haver una taxa de 876 casos per cada 100.000 habitants. En total, i eminentment a primària, es van registrar 1.173 casos d’infeccions respiratòries -bàsicament covid, grip, el virus sincicial respiratori que causa la bronquiolitis a nadons i nens, i altres- de les quals 217 eren grip. En canvi, la primera setmana de desembre, es va passar a 1.072 casos per cada 100.000 habitants. A les comarques de l’àmbit de Regió7 hi va haver un total de 1.863 casos de malalties respiratòries, de les quals 624 eren grip.
Una dada més. Segons el Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya, a la Regió Sanitària de la Catalunya Central es van detectar 544 grips l’última setmana de novembre. La primera de desembre ja van ser 1.393, cosa que suposa un 156% més en tan sols una setmana.
Tot i que continua havent-hi més impacte en atenció primària, també als hospitals i serveis d’urgències han viscut un increment de l’atenció vinculat a l’augment de casos d'infeccions respiratòries. Al CUAP Manresa, les urgències de primària al CAP Bages, van atendre una mitjana de 139 casos de tota mena de casos la primera setmana de novembre, i aquell cap de setmana la mitjana va ser de 225. La primera de desembre, per fer una comparació, la mitjana d’atencions urgents ateses al CUAP Manresa entre setmana ha estat de 159 casos, 20 més que fa un mes, i el cap de setmana dels dies 6 i 7 va ser de 250. Amb l’afegit que el dilluns dia 8 ja es van atendre 304 urgències, el pic en els darrers dos mesos.
A l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa també s'ha notat un augment d'un mes a un altre. La primera de novembre es van atendre una mitjana de 306 casos urgents entre setmana i 233 el cap de setmana. En canvi, la primera de `desembre han estat 314 entre setmana i 283 el cap de setmana. Novament amb un pic el dilluns dia 8, amb 330 caos, i aquest passat dimarts amb 344. Hi h, doncs una tendència a l'alça.
Les xifres demostren que hi ha un augment de casos a tots els nivells, amb el benentès que no totes les infeccions respiratòries s'atenen a urgències i que els primers que noten la tensió assistencial són els centres d'atenció primària. Davant de tot això, Salut insisteix que cal prendre mesures de prevenció per evitar contagis com per exemple l'ús de mascaretes, ja obligatòries a tots els centres de salut i residències de gent gran, i la vacunació que es manté oberta.
