Manresa s'alia amb la IA, inclòs un sant Ignasi convertit en guia, per explicar els seus atractius turístics i històrics
L'Ajuntament mostra un projecte encara incipient que és el primer al món que combina diferents tecnologies per oferir experiències immersives com la Crema del Paper Segellat i la visita de Francesc Macià
La previsió és que comenci a ser operatiu de cara a l'any vinent
Les infinites possibilitats de la intel·ligència artificial tenen un nou exemple en el projecte turístic presentat aquest dimecres al Museu del Barroc de Catalunya a Manresa. Es tracta d'una iniciativa encara incipient que és previst que entri en funcionament l'any vinent. Segons els autors, la plataforma turística d'IA audiovisual Wowist, cofundada pel manresà Sergi Quinto, es tracta d'un projecte totalment singular i inèdit al món, el primer que combina la IA per recrear episodis històrics amb un xatbot que aquí té nom i cognoms: Ignasi de Loiola, també creat amb IA i que és qui farà de guia expert i interactuarà amb les persones que el facin servir per respondre les seves preguntes: "Hola, soc Ignasi. El teu guia turístic. En què et puc ajudar?".
La presentació l'han fet el regidor d'Empresa, Turisme i Coneixement, Joan Vila, acompanyat per Quinto (CEO de Wowist), Albert Vergés (director creatiu) i Huch Gil (creatiu). Completa l'equip Mauricio Aranda (director de tecnologia) de Wowist.
Escenes històriques ficcionades
La intenció, ha explicat Vila, és servir-se de les noves tecnologies per fer valdre els atractius turístics i històrics de Manresa apropant-los a turistes, visitants i ciutadans en general d'una manera totalment innovadora i molt atractiva, amb vídeos de poca durada, però molt impactants que juguen amb recreacions de fotografies antigues i amb escenes històriques ficcionades.
Es repartiran codis QR per diferents punts de la ciutat per poder accedir al material que s'anirà creant de manera progressiva. Entre els continguts ja creats hi ha un vídeo per explicar les Bases de Manresa i la primera visita del president Francesc Macià a la capital del Bages.
La recreació de la Crema del Paper Segellat, un episodi clau de la història manresana que es podrà reviure mitjançant un audiovisual immersiu de gran impacte, amb Ignasi fent la introducció del relat i que trasllada l'espectador a la plaça Major, on van tenir lloc els fets un dia de mercat.
També n'hi ha un que presenta el projecte, que tindrà una pàgina web, Manresa Turisme. La ciutat d'Ignasi, per poder accedir al material. Igualment, hi ha escenes immersives vinculades a espais emblemàtics com el Teatre Kursaal, el passeig de Pere III, la plaça de Sant Domènec i el Pont Vell, per veure’ls en diferents moments de la història.
El nou sistema turístic funcionarà de manera simultània a través de diversos suports: al mòbil del visitant, via WhatsApp o web; a l’Oficina de Turisme, amb una pantalla tàctil on l’avatar respondrà en vídeo i en temps real; i als espais turístics, mitjançant els esmentats codis QR, que donaran accés als continguts de realitat augmentada i recreacions històriques.
Fonts verídiques i contrastades
Vila ha remarcat que la informació que oferirà el xatbot Ignasi beurà de fonts documentals verídiques i contrastades, com Memoria.cat i que la figura creada amb IA d'aquest Ignasi convertit en guia ha estat validada per la Companyia de Jesús. Quinto ha fet una demostració d'interacció amb el xatbot, que adaptarà el que expliqui a l'edat del seu interlocutor, podrà canviar d'idioma i, això sí, se centrarà en la informació local, si bé, ha comentat Vergés, ell va fer la prova de demanar-li informació sobre la basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona, i com que el mestre d'obres va ser Berenguer de Montagut, el mateix que la Seu de Manresa, el xatbot ho va aprofitar per explicar-ho.
Es porta a terme amb una subvenció dels Plans de Sostenibilitat Turística en Destí, projectes finançats amb fons europeus Next Generation, que a Manresa s'han fet servir per a temes d'accessibilitat i de tecnologia. La inversió es mou en els 14.000 euros.
