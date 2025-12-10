Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Manresa tindrà un nou carril bici a la carretera del Pont de Vilomara

L’Ajuntament estudia ampliar la xarxa de recorreguts segregats per a ciclistes

Imatge de la carretera del Pont de Vilomara, de Manresa

Imatge de la carretera del Pont de Vilomara, de Manresa / Arxiu/Laura Serrat

Francesc Galindo

Francesc Galindo

Manresa

L’Ajuntament de Manresa assegura que treballa amb visió de futur per ampliar la xarxa de carrils bici. Afirma que s’ha realitzat un estudi específic per definir i prioritzar el desenvolupament de nous carrils bici a curt i mig termini en coherència amb el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) i el Pla estratègic de vies ciclistes del Bages.

L’objectiu és configurar una xarxa que connecti les zones més rellevants del municipi, assegurant-ne la continuïtat i seguretat. Fruit d’aquesta planificació, a mig termini es preveu actuar a la carretera del Pont de Vilomara. Aquest nou tram permetria connectar la ciutat amb l’Hospital de Sant Joan de Déu i enllaçar amb el carril bici de Viladordis, cosint així barris i equipaments sanitaris.

Accés directe al parc de l'Agulla

Pel que fa a la xarxa pedalable, el pla de nous carrils bici avança progressivament. De fet, ja ha començat una obra clau i llargament reivindicada: el tram que connectarà definitivament el carril bici de la carretera de Santpedor amb la xarxa urbana de Manresa.

Segons l’equip de govern d’ERC, PSC i Impulsem, aquest eix no només millorarà la mobilitat quotidiana, sinó que obrirà un accés directe al parc de l’Agulla com a porta d’entrada de l’Anella Verda, reforçant així l’interès turístic i de lleure de la ciutat.

A més, aquesta actuació permetrà cosir la ciutat amb els municipis veïns i garantirà que els usuaris del servei municipal de lloguer de bicicletes, Baik, i els ciclistes particulars puguin circular amb continuïtat i seguretat des de l’entrada nord fins al centre.

Denunciat per maltractament animal un veí de Castellbell i el Vilar després de trobar-se quatre gossos desatesos

El tribunal que jutja els Pujol admet el testimoni de Villarejo per determinar la incidència de l’operació Catalunya en el cas

Dos testimonis ratifiquen davant la jutgessa que Santi Laiglesia vivia al pis de Montse Careta

Manresa s'alia amb la IA, inclòs un sant Ignasi convertit en guia, per explicar els seus atractius turístics i històrics

Navarra, Madrid i Catalunya tenen les universitats públiques més cares

Visita organitzada gratuïta a espais religiosos de Manresa, dissabte

Sis empreses del Berguedà i la Cerdanya se sumen per primera vegada a la Carta Europea del Turisme Sostenible

Concentració de coloms a la plaça Sant Ignasi de Manresa

