Manresa tindrà un nou carril bici a la carretera del Pont de Vilomara
L’Ajuntament estudia ampliar la xarxa de recorreguts segregats per a ciclistes
L’Ajuntament de Manresa assegura que treballa amb visió de futur per ampliar la xarxa de carrils bici. Afirma que s’ha realitzat un estudi específic per definir i prioritzar el desenvolupament de nous carrils bici a curt i mig termini en coherència amb el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) i el Pla estratègic de vies ciclistes del Bages.
L’objectiu és configurar una xarxa que connecti les zones més rellevants del municipi, assegurant-ne la continuïtat i seguretat. Fruit d’aquesta planificació, a mig termini es preveu actuar a la carretera del Pont de Vilomara. Aquest nou tram permetria connectar la ciutat amb l’Hospital de Sant Joan de Déu i enllaçar amb el carril bici de Viladordis, cosint així barris i equipaments sanitaris.
Accés directe al parc de l'Agulla
Pel que fa a la xarxa pedalable, el pla de nous carrils bici avança progressivament. De fet, ja ha començat una obra clau i llargament reivindicada: el tram que connectarà definitivament el carril bici de la carretera de Santpedor amb la xarxa urbana de Manresa.
Segons l’equip de govern d’ERC, PSC i Impulsem, aquest eix no només millorarà la mobilitat quotidiana, sinó que obrirà un accés directe al parc de l’Agulla com a porta d’entrada de l’Anella Verda, reforçant així l’interès turístic i de lleure de la ciutat.
A més, aquesta actuació permetrà cosir la ciutat amb els municipis veïns i garantirà que els usuaris del servei municipal de lloguer de bicicletes, Baik, i els ciclistes particulars puguin circular amb continuïtat i seguretat des de l’entrada nord fins al centre.
