El pessebre monumental d'homenatge al modernisme industrial de Manresa obrirà portes aquest dissabte
L'obra que des de fa 26 anys crea el Grup Pessebrístic de Manresa es podrà visitar fins al 6 de gener
La inauguració tindrà lloc a les 7 de la tarda a l’Espai 7 del Centre Cultural el Casino
L’Espai 7 del Casino acollirà a partir d’aquest dissabte, 13 de desembre, una de les propostes culturals més visitades de la programació nadalenca. Es tracta del pessebre monumental que any rere any elabora el Grup Pessebrístic de Manresa. En aquesta 26a edició, tal com ja va avançar Regió7, combinarà un naixement tradicional amb un homenatge al modernisme industrial de Manresa. L'any passat el van visitar més de 10.000 persones.
El pessebre tradicional farà nou metres de llarg i tres d’amplada. Hi haurà un rierol amb una reproducció amb fusta de la roda hidràulica que es conserva a Can Font, l’anunciació i els pastors; el naixement; un espai amb horta i bestiar; els Reis d’Orient; i la cova dels dimonis, que és la part del muntatge que agrada més als infants.
L’exposició es completarà amb una vintena de diorames i set maquetes del patrimoni industrial manresà d’estil modernista: el frontal d’entrada de l’Escorxador, la Fàbrica Nova, la Farinera Albareda i les xemeneies de la fàbrica dels Panyos, de l’Alcoholera Manresana, la fàbrica del Salt i de l’Anònima Manresana.
L’equip de coordinació d’aquesta edició ha estat encapçalat per Jaume Larroya com a director i Jordi Muro com a ajudant. El completen: Claudi Casasayas, Domènec Forns, Domènec Selvas, Josep Maria Laso, Salvador Mallofré, Ignasi Segon, Josep Vázquez i Jaume Vilaseca.
El pessebre s'inaugurarà aquest dissabte, 13 de desembre, a les 7 de la tarda i es podrà visitar fins al 6 de gener. L'horari de visita serà de dimarts a diumenge, de 17.30 a 20.30 h. A més, els diumenges 14, 21, 28 de desembre i 4 de gener estarà obert d'11 a 13.30 h. Els dies 24 i 31 de desembre, l'horari serà de 17.30 a 19.30 h.
26 anys de pessebres al Casino
Aquest any se celebren 26 anys de pessebres al Casino, una tradició que va iniciar el seu camí l'any 1999 gràcies a la visió de Joan Simats i Cortina, el darrer gran pessebrista manresà de la postguerra. En aquella ocasió, Simats va exposar deu dels seus diorames a la nova Biblioteca del Casino.
El Nadal del 2000, l'exhibició incloïa un pessebre monumental als baixos de l'edifici, sota el patrocini dels Amics de l’Art Romànic, amb el suport de Francesc Villegas, que mantenia una estreta relació d'amistat amb Simats. L'any 2005 es va constituir el Grup Pessebrístic de Manresa. Aquesta nova entitat, liderada per Villegas, es va integrar a la Federació Catalana de Pessebristes, que llavors agrupava una seixantena de grups, xifra que ara ha augmentat a 72, amb Villegas com a vicepresident.
Aquells primers pessebres presentaven un estil tradicional català, amb estructures de suro, oferint inicialment una vista frontal des d'una finestra, a través de la qual es podien admirar paisatges rurals i escenes d'horts. Amb el pas del temps, es va optar per obrir-lo a tres cares i, finalment, a totes quatre, permetent així una visió completa des de qualsevol angle. Actualment, la mostra al Casino compta amb la participació d'una vintena d'artistes de tota la comarca, que contribueixen amb els seus diorames. Acompanyen el pessebre temàtic, que des de 2012 ocupa la posició central de la mostra i que requereix un any de dedicació per a la seva creació.
El pessebre monumental habitualment reprodueix llocs emblemàtics del Bages, sovint vinculats amb l'art romànic, per la qual cosa es necessita un estudi previ de cada indret, incloent-hi la realització de fotografies, plànols i el càlcul de les proporcions adequades. Al llarg dels anys, els directors han estat figures com Joan Simats, Vidal Orive, Josep M. Cots, Jordi Muro i, en l'actualitat, Jaume Larroya.
