Visita organitzada gratuïta a espais religiosos de Manresa, dissabte

Es coneixerà la Mesquita Al Fath, el Centre Budista Kagyu Samye Dzong i a la basílica de la Seu

Imatge del frontal florentí de la basílica de la Seu

Imatge del frontal florentí de la basílica de la Seu / Arxiu/Oscar Bayona

Regio7

Manresa

L'Associació Sociocultural Xarxa de Manresa i Òmnium Cultural organitzen, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa, una visita a espais religiosos de la ciutat que tindrà lloc dissabte dia 13 de desembre, de 10 del matí a 1 del migdia.

Amb la visita es podran conèixer els espais de culte de diferents tradicions religioses i espirituals de Manresa i a compartir amb les seves comunitats.

Es farà una ruta a peu, tot passejant, des de la Mesquita Al Fath fins al carrer del Bruc, fent parada a diferents espais del recorregut.

Serà una oportunitat de prendre contacte amb la Mesquita Al Fath i veure com ha quedat després de la reforma, també per entrar al Centre Budista Kagyu Samye Dzong i a la basílica de Santa Maria de la Seu, en la qual es podrà conèixer el frontal florentí.

La visita és gratuïta i resulta imprescindible inscripció prèvia a bages@omnium.cat o trucant al 938 726 321 dilluns i divendres, de 10.30 a 12.30h i dimarts, dimecres i dijous de 18 a 20h.

