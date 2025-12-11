Afectacions de trànsit per la Fira de Santa Llúcia de Manresa
El muntatge dels expositors i la celebració del certamen comportarà canvis en la mobilitat de la capital del Bages
Redacció
Manresa
La Fira de Santa Llúcia de Manresa comportarà afectacions a la mobilitat durant aquest cap de setmana a Manresa. La plaça Major i la Baixada de la Seu, aquesta última només durant la jornada de dissabte, s’ompliran d’expositors amb els elements imprescindibles per preparar les festes de Nadal. S’hi podrà trobar artesania, flors i plantes nadalenques, figures de pessebre, elements decoratius, productes d’alimentació i tota classe de regals singulars. Si hi has d'anar amb cotxe i t'has de moure per la zona on se situaran les parades, aquestes són les afectacions que has de conèixer:
- Dissabte 13 de desembre, de 6 a 23 h, es prohibirà l'estacionament i la circulació a l'illa de vianants de la Baixada de la Seu per a la col·locació de parades comercials.
- Dissabte 13 i diumenge 14 de desembre, de 9 a 21 h, es prohibirà la circulació de vehicles a la plaça Major a causa de la instal·lació de parades de venda i la celebració d'actes diversos. El trànsit de vehicles pel carrer Sobrerroca es tallarà a l'altura del control d'accés a l'Illa de vianants de plaça Major. Els vehicles que circulin per aquest carrer seran desviats pel passatge Amics en direcció a la plaça del Carme i la plaça Europa. En aquest horari, no es podrà circular pels carrers Sobrerroca (des de passatge Amics), Sant Miquel, Cap del Rec, Sant Ignasi Malalt, la Baixada Pòpul i la Plaça Major.
