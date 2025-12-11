Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Denuncien l’enverinament de dos gats de carrer al barri de la Font de Manresa

Les dues voluntàries de colònies de gats que els van trobar apel·len a la Llei de benestar animal i lamenten que a la capital del Bages les administracions «l’ignoren»

Un dels dos gats mort per enverinament

Un dels dos gats mort per enverinament / Arxiu particular

Gemma Camps

Gemma Camps

Manresa

Després que Regió7 expliqués un cas de presumpte maltractament de gossos, lligat, entre altres, a la troballa del cos sense vida d’un quisso al passeig del Riu i al trasllat a la protectora d’un altre que estava immobilitzat en un hort de Sant Pau, dues voluntàries de colònies de gats de Manresa, Maria Àngels Lázaro i Maria Josep Bover, han denunciat ara l’enverinament de dos gats al carrer de la Font dels Capellans, que «una família alimentava i que algú sense consciència ni escrúpols va decidir enverinar. Es tractava d’una gata de nou anys i d’un gat jove, sa i valent».

Les dues voluntàries lamenten que a Manresa «fa massa tremps que la Llei de benestar animal 7/23 està vulnerada. El maltractament animal ja va sent hora que surti a la llum». Expliquen que els dos gats enverinats van ser trobats al terreny d’una antiga casa de pagès que actualment està ocupada i que «cap administració es va voler fer càrrec de retirar els cossos, al·legant que estaven en una finca privada. Segurament els pobres gats van entrar en aquell lloc per refugiar-se i morir. Ells no sabien que ni la regidoria de Sanitat, ni la protectora d’animals no farien ni un pas per donar-los sepultura o incineració».

Una Llei que les administracions «ignoren»

Com a amants dels animals, han volgut fer pública la seva denúncia per combatre «personatges que seguiran actuant amb els mateixos mètodes, sense rebre cap sanció ni càstig». També fan referència a «tots aquells gats que malviuen al carrer, sense teulada ni refugi, i que sobreviuen gràcies a una colla de cuidadores que els alimentem i intentem fer-los la vida menys miserable. Persones que dediquem diàriament moltes hores, gastant part dels nostres estalvis per donar-los aliments, vetllant-los, guarint-los i, a canvi, sovint, rebent agressions i amenaces». Es pregunten «de què serveix la tan esperada Llei de benestar animal si les administracions l’ignoren, deixant els pobres animals en un abandonament vergonyós i deplorable».

Fan saber que quan van trobar els dos gats enverinats, elles i el responsable de la colònia de gats de la qual formaven part van trucar a diferents administracions per tal que els anessin a recollir i per fer la denúncia pertinent. «Vam estar tres hores esperant al carrer amb un fred que pelava». No hi va anar ningú.

L'altre gat mort

L'altre gat mort / Arxiu particular

