Denuncien l’enverinament de dos gats de carrer al barri de la Font de Manresa
Les dues voluntàries de colònies de gats que els van trobar apel·len a la Llei de benestar animal i lamenten que a la capital del Bages les administracions «l’ignoren»
Després que Regió7 expliqués un cas de presumpte maltractament de gossos, lligat, entre altres, a la troballa del cos sense vida d’un quisso al passeig del Riu i al trasllat a la protectora d’un altre que estava immobilitzat en un hort de Sant Pau, dues voluntàries de colònies de gats de Manresa, Maria Àngels Lázaro i Maria Josep Bover, han denunciat ara l’enverinament de dos gats al carrer de la Font dels Capellans, que «una família alimentava i que algú sense consciència ni escrúpols va decidir enverinar. Es tractava d’una gata de nou anys i d’un gat jove, sa i valent».
Les dues voluntàries lamenten que a Manresa «fa massa tremps que la Llei de benestar animal 7/23 està vulnerada. El maltractament animal ja va sent hora que surti a la llum». Expliquen que els dos gats enverinats van ser trobats al terreny d’una antiga casa de pagès que actualment està ocupada i que «cap administració es va voler fer càrrec de retirar els cossos, al·legant que estaven en una finca privada. Segurament els pobres gats van entrar en aquell lloc per refugiar-se i morir. Ells no sabien que ni la regidoria de Sanitat, ni la protectora d’animals no farien ni un pas per donar-los sepultura o incineració».
Una Llei que les administracions «ignoren»
Com a amants dels animals, han volgut fer pública la seva denúncia per combatre «personatges que seguiran actuant amb els mateixos mètodes, sense rebre cap sanció ni càstig». També fan referència a «tots aquells gats que malviuen al carrer, sense teulada ni refugi, i que sobreviuen gràcies a una colla de cuidadores que els alimentem i intentem fer-los la vida menys miserable. Persones que dediquem diàriament moltes hores, gastant part dels nostres estalvis per donar-los aliments, vetllant-los, guarint-los i, a canvi, sovint, rebent agressions i amenaces». Es pregunten «de què serveix la tan esperada Llei de benestar animal si les administracions l’ignoren, deixant els pobres animals en un abandonament vergonyós i deplorable».
Fan saber que quan van trobar els dos gats enverinats, elles i el responsable de la colònia de gats de la qual formaven part van trucar a diferents administracions per tal que els anessin a recollir i per fer la denúncia pertinent. «Vam estar tres hores esperant al carrer amb un fred que pelava». No hi va anar ningú.
