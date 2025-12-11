La històrica perfumeria Regina del Cap del Rec tancarà el 20 de desembre
Aquest dissabte sortejarà lots de productes entre els seus clients per agrair-los la seva fidelitat
La històrica perfumeria Regina del carrer Cap del Rec de Manresa, tocant a la plaça Major, tancarà el pròxim 20 de desembre després de 77 anys, tal i com va avançar Regió7 el passat setembre. Aquest dissabte, però, compartirà aquest tram final amb els clients de tota la vida. A les 12 del migdia sortejarà tot de lots de productes de l’establiment. «He repartit més de 800 números amb la gent que ha anat venint els últims dies», ha explicat la propietària de la botiga, Rosa Puigdellívol. «És una forma d’agrair a la gent que ens ha fet viure tots aquests anys», ha comentat.
La botiga la va inaugurar un maig del 1948 el matrimoni format per Esteve Puigdellívol i Regina Servet, pares de l’actual propietària, Rosa Puigdellívol. Llavors n’hi van dir ‘Aceites y Jabones Regina’.
Puigdellívol ha manifestat que està contenta per la trajectòria que ha tingut la botiga al llarg dels seus 77 anys d’història, però decebuda amb la deriva del petit comerç de barri, tocat a escala general. També a Manresa i en especial al Centre Històric, considera Puigdellívol. «La societat ha canviat i el comerç també», ha manifestat a Regió7.
El sorteig i el detall amb els clients es durà a terme a les 12 del migdia a la plaça Major, coincidint amb la Fira de Santa Llúcia, mentre que la botiga tindrà les portes obertes per última vegada el dissabte 20 de desembre. «Si en parlo m’emociono», ha dit. «Per mi ha sigut tota una vida. Però si no hagués sigut ara, hauria sigut més endavant. No vull acabar amb tristesa com a vegades veig que passa amb altres botigues, sinó amb alegria, i trobo que ara és el moment».
La manca d’aparcament al Centre Històric és un altre dels problemes que percep, juntament amb la degradació del Barri Antic, i ha reclamat, també, que es facin més activitats a la plaça Major. Comenta, igualment, que el comerç local ha de fer front a la globalització, les cadenes especialitzades, les grans superfícies, proveïdors deslleials o el comerç en línia.
La gota que va fer vessar el got va ser el robatori que va patir el juliol passat, quan es van endur 40.000 euros en perfums. Segons va manifestar aleshores, "aquí va ser on vaig dir que no volia patir més ni viure angoixada els quatre anys que em falten per jubilar-me".
