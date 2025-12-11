L'activitat de recerca i innovació a la Catalunya Central aporta al territori 28 milions d’euros
L'Observatori de la Recerca de la Catalunya Central presenta l’Informe sobre l’activitat del 2024
Actualment, el territori compta amb 521 projectes públics i privats d’R+D+I en actiu
Regió7
L’Observatori de la Recerca de la Catalunya Central va fer públic aquest dimecres l’Informe 2024 sobre l’activitat de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) a les nostres comarques, una radiografia que revela un creixement sostingut i un elevat nivell de consolidació del sistema de recerca al territori.
L’acte de presentació, que va tenir lloc al TechLab Manresa (UPC), va comptar amb l’assistència del rector de la Universitat Politècnica de Catalunya-BarcelonaTech (UPC), Francesc Torres, que va voler donar suport institucional a l’impuls de la recerca al territori.
Durant la sessió, el director del Centre Específic de Recerca Smart Sustainable Resources (SSR-UPC), Francesc Xavier Moncunill, va destacar com a cas d’èxit la trajectòria d’aquest grup.
Dades i resultats principals
- La Catalunya Central compta actualment amb 521 projectes d’R+D+I en actiu (públics i privats).
- L’activitat de recerca i innovació -projectes i contractes- aporta al territori 28,1 milions d’euros.
- El nombre de personal investigador s’eleva a 136 persones, un increment del 16% respecte a l’any 2023.
- Pel que fa a la igualtat de gènere, el percentatge de dones investigadores augmenta lleugerament i ara és del 58%.
- En els darrers cinc anys (2020–2024) s’han analitzat 110 publicacions científiques indexades, un augment del 7% respecte a l’últim període quinquenni.
- L’informe identifica 265 empreses innovadores i 46 empreses emergents al territori, com a part del teixit d’R+D+I.
Durant la presentació de l’informe es va tornar a posar en relleu la importància d’aquests resultats per “consolidar la Catalunya Central com una regió de coneixement i innovació, capaç d’atraure talent, impulsar la transferència tecnològica i generar impacte socioeconòmic real”.
Conclusions i reptes de futur
L’Informe 2024 de l’Observatori de la Recerca de la Catalunya Central confirma que la recerca al territori ha assolit un grau de maduresa notable: el volum de projectes actius, la inversió mobilitzada, l’augment del personal investigador i la producció científica són indicadors que situen el territori en una trajectòria ascendent. Aquestes dades avalen la necessitat de mantenir i reforçar el suport institucional, així com d’impulsar noves estratègies d’internacionalització, cooperació entre el sector públic i el privat, i transferència de coneixement al teixit empresarial.
L’informe complet està disponible per a consulta pública en aquest enllaç.
Sobre l’observatori
L’Observatori de la Recerca de la Catalunya Central és una iniciativa de la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa (UPC), amb la col·laboració de les institucions de recerca, universitats, centres tecnològics, centres sanitaris i el teixit empresarial del territori. El seu objectiu és elaborar informes periòdics amb indicadors homologats -segons estàndards internacionals- que permetin mesurar l’activitat i l’impacte de la recerca, la innovació i la transferència de tecnologia a la Catalunya Central.
