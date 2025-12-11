La Policia Local de Manresa ha requisat 37 patinets per incompliments greus de la normativa en quatre anys
La majoria van ser intervinguts per circular amb el sistema d'enllumenat espatllat o perquè els seus conductors anaven beguts o drogats
L'Ajuntament durà a aprovació inicial al Ple d'aquest desembre la nova ordenança per regular l'ús de patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal
La Policia Local de Manresa ha requisat 37 patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal (VMP) en els darrers quatre anys per incompliments greus de la normativa. Cada cop més usuaris utilitzen aquests aparells com un mitjà per desplaçar-se d'un lloc a l'altre i, en molts casos, no respecten les regles vigents. Les infraccions més habituals són la circulació per voreres i l'ús del telèfon mòbil o d'auriculars durant la conducció, però la majoria part dels patinets intervinguts ho han estat per circular amb el sistema d'enllumenat espatllat o perquè els seus conductors anaven beguts o drogats.
Davant l'increment del seu ús, i també de les incidències que provoquen, el cos policial va impulsar anys enrere diverses actuacions de control d'aquests vehicles per garantir una major seguretat viària i fer que es compleixi la normativa. I tot i que per infraccions menors els agents es limiten a interposar una denúncia, en cas d'imprudències greus, acostumen a requisar el vehicle. En el marc d'aquestes intervencions, la Policia Local n'ha comissat vora una quarantena i, de fet, el més antic dels que hi ha a la comissaria de la Florinda va ser intervingut el 2021.
D'aquests, una quinzena van ser comissats per no tenir enllumenat o perquè presentava deficiències greus, fet que suposava un gran risc per a la visibilitat i la circulació. Altres dotze ho van ser després que els seus conductors donessin positiu en alcohol o drogues, una infracció especialment greu per posar en perill tant els usuaris com la resta de persones que utilitzen la via pública. Nou més van ser intervinguts perquè els conductors no duien la documentació obligatòria i el restant va ser requisat perquè es tractava d'un vehicle manipulat, amb modificacions que comprometien la seguretat del conductor i dels vianants.
En tots aquests casos, els agents han iniciat els corresponents procediments sancionadors per multar els seus conductors. I per continuar vetllant per la reducció de la sinistralitat, prevenir conductes de risc i fomentar un ús responsable dels VMP, asseguren que es mantindran els controls durant les pròximes setmanes amb caràcter preventiu i informatiu.
150 sancions en tres mesos
L'increment de controls a patinets elèctrics ha ajudat al cos policial a identificar i sancionar les infraccions que fan alguns dels seus conductors. I tant és així que van augmentar un 21% durant el primer trimestre d'aquest 2025 respecte al mateix període de l'any anterior, segons dades del cos de la Policia Local. En concret, es va passar de les 124 a les 150 sancions.
Com va publicar aquest diari el mes d'agost, l'import de les denúncies oscil·la entre els 100 i 200 euros, en funció de la infracció. Alguna de les que téun cost més baix seria saltar-se un semàfor en vermell, per exemple. Per contra, una de les més costoses seria no dur els llums adients del vehicle.
Aprovació inicial d'una nova ordenança
L'Ajuntament de Manresa durà al Ple d'aquest desembre l'aprovació inicial de la nova ordenança municipal específica per regular l'ús de patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal. D'aquesta manera, podrà adaptar aquest nou model de mobilitat a les novetats legislatives estatals i europees.
Concretament, la normativa establirà les seves condicions de circulació, els requisits tècnics, les zones habilitades, les mesures de seguretat obligatòries i la necessitat de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil, tal com estableix la Llei estatal 5/2025, aprovada el recent 24 de juliol i que entrarà en vigor el primer de gener de 2026.
Subscriu-te per seguir llegint
- Desarticulen una xarxa criminal liderada per un metge conegut a les xarxes que traficava amb medicaments il·legals i dopants
- Detenen un jove hacker d'Igualada per sostreure i vendre 64 milions de dades personals
- El restaurant TemPo de Manresa tancarà el 28 de desembre
- Dos Guàrdies Civils fora de servei salven un home que es trobava en estat greu a l'interior d'un cotxe a Sallent
- L’advocat Ignacio de la Calzada: 'Molts treballadors perden indemnitzacions per aquest error
- Els populars banys termals de Llo de l'Alta Cerdanya, tancats per un incendi
- El 90% dels afiliats d’Aliança Catalana a Berga amenaça de plegar per la 'designació de Judit Vinyes com a cap de llista
- Rosalía interromp una entrevista per...una panerola