Presentació als veïns del projecte de la nova delegació del govern a Manresa
Serà dimarts, a les 7 de la tarda, a la seu dels serveis territorials del departament d'Educació
REGIÓ7
Dimarts, a les 7 de la tarda, tindrà lloc una reunió informativa oberta a tot el veïnat per presentar i explicar el projecte d'obres de la nova seu de la delegació del Govern a la Catalunya Central.
La presentació tindrà lloc als serveis territorials del departament d'Educació, a la carretera de Vic 175-177.
Després de les fases d’enderroc i de les excavacions arqueològiques, amb un cost d’1,5 milions d’euros, les obres que començaran ara a l’illa de cases entre els carrers de Galceran Andreu i de la Codinella, la Baixada de la Seu i el parc de la Seu, tindran un cost de 22,5 milions. S’han dividit en dos lots. El primer, adjudicat a l’UTE Certis Obres i Serveis SA i a la manresana Cots i Claret SL, per 16,5 milions, amb IVA i, el segon, corresponent a les instal·lacions, a Elecnor Servicios y Proyectos SAU, per 6 milions, també amb IVA.
Trenta mesos
La durada prevista de les obres és de 30 mesos i el nombre de persones que treballaran a la nova seu s’enfila a les 350, una xifra superior a les 250 que s’havia dit sempre inicialment que implicarà fer alguns ajustaments en la distribució i aplicar una política (habitual en tots els edificis de la Generalitat) de lloc no assignat que permeti ampliar la capacitat de l’edifici, detallen les fonts de la Generalitat.
