ENTREVISTA | ALBA SUBIRÀ FERNÁNDEZ Guia turística a Manresa, expresentadora de TVM
"La reacció quan es descobreix la Seu és de sorpresa"
Manresa acostuma a agradar més de que esperaven els visitants a qui fa de guia, principalment a la basílica
Marc Marcè
Té vocació d’artista i de comunicadora, i això l’ha fet tocar moltes tecles. Alba Subirà (Manresa, 1969), va passar per Tele7, Ràdio Ciutat, Ràdio Sant Joan i COPE Manresa abans de fer-se popular presentant un concurs i un magazín a la televisió de Regió7, TVM, entre el 2002 i el 2008. Després, es va dedicar a les visites turístiques, sobretot a la Seu, on s’ha convertit en la guia més experimentada. També ha presentat esdeveniments, ha fet classes de dansa i ha participat en musicals. Actualment en prepara un al Kursaal i un a l’Escola de Música de Sant Joan. Com a guia de Turisme de Manresa tant ensenya la Cova com el Balç o el Museu del Barroc, però on té la segona casa és a la Seu.
Quan estava a TVM va notar que la televisió l’havia fet popular?
Sí, clarament. Tenia molta audiència, i als que hi sortíem se’ns coneixia molt. Era molt normal que m’aturessin pel carrer, o que em saludessin. Tant que, encara ara, tants anys després, de vegades em trobo gent que em reconeix d’aquells anys. Hi vaig ser molt feliç, perquè el que sempre m’ha agradat més és comunicar i que el que jo faig sigui útil als altres. Informar o entretenir fent televisió eren maneres de ser útil comunicant.
El primer dia que va guiar un grup de turistes a la Seu va tenir la sensació que tornava a estar davant d’una audiència?
Una mica. Sempre dic que no he deixat mai de comunicar. Al final, sempre és al que m’he acabat dedicant, des d’un plató, des d’un escenari o des d’on ha calgut. Sempre és el que m’ha donat de menjar i m’ha donat més satisfaccions. El primer dia que vaig fer de guia tremolava una mica i tot, perquè la Seu em feia més que respecte: em feia por i tot! Pensava, Mare de Déu, el que hi ha aquí dintre! I jo em sentia molt petita. Llavors anava molt justa de coneixements i només desitjava que no em fessin preguntes. Però això va ser al començament. Molt aviat em vaig començar a sentir més segura.
Com va aprendre el que explica?
Em van donar un guió i vaig fer una visita amb el David Ferrer, que és historiador. Això va ser el punt de partida. Després he anat ampliant pel meu compte el coneixement que en tinc. I els visitants de Manresa de vegades també t’ajuden, perquè t’expliquen experiències personals relacionades amb la Seu que són molt útils. L’aprenentatge no s’acaba mai, i és molt enriquidor, perquè conèixer la Seu t’ajuda a entendre la societat on vivim.
Li ha agradat més del que s’esperava?
Sí. Al començament m’ho vaig agafar com una feina més, però a mesura que m’he anat sentint més segura ho he anat trobant més gratificant. Ara la Seu és com la meva segona casa, gairebé és on passo més hores. Torno al d’abans: m’agrada perquè tinc la sensació que el que faig és útil.
Hi ha guies que aconsegueixen captar l’atenció explicant més anècdotes que història. Com troba l’equilibri?
S’ha d’anar amb molt de compte, perquè és molt fàcil caure en les historietes fàcils que fan gràcia i oblidar-se del contingut important. Jo procuro temptejar d’entrada quina mena de públic tinc i de seguida m’adono de si és un grup que vol un discurs més lleuger o una explicació més seriosa. Però, sigui com sigui, el que és important sempre ho dono, no faig mai només una explicació d’anècdotes.
Quina és la reacció habitual de qui descobreix la Seu?
Sorpresa. Queden meravellats. No s’esperen ni que sigui tan gran ni que tingui un ambient gòtic tan pur. A la majoria d’esglésies hi ha molta barreja d’estils; en canvi, la Seu és molt gòtica, encara que tingui peces barroques importants. A més, és una de les poques esglésies amb dues files de vitralls i, quan hi toca el sol, a dins està ple de colors. Al baptisteri sempre destaco que, mentre és de dia, no cal ni una bombeta per il·luminar-lo.
Com es el visitant típic? Què pregunta?
La majoria són de parla catalana però no de Manresa, o manresans que porten algun amic de fora que visita la ciutat. Ve molta gent acostumada a les visites guiades, que notes que viatja i que sap coses. No pregunten molt però, de vegades, hi ha preguntes sorpresa de persones que s’interessen per coses molt de detall, com ara què vol dir una petita placa que veuen en llatí o qui hi ha enterrat en una sepultura concreta.
També fa altres visites. Quines són les més demanades?
La que faig més és la que anomenem «Cor de Catalunya», que dura dues hores; una hora a la Seu, una visita al carrer del Balç i una passejada fins a Sant Domènec, on parlem del modernisme a la ciutat a davant de ca la Buresa. També faig sovint la Cova, que m’agrada gairebé tant com la Seu. El públic és diferent, més religiós.
En la passejada fins a Sant Domènec fan alguna observació sobre la ciutat en general?
La majoria diuen que Manresa els agrada més del que esperaven. És molt habitual que comentin que havien passat moltes vegades de llarg de la ciutat anant a un altre lloc i que, al final, s’han decidit a veure què hi ha. Fins i tot vaig tenir una noia que em va dir que volia veure què hi ha on acaba la línia de Renfe que agafa normalment. En el recorregut cap al Born també hi ha força comentaris sobre el deteriorament del barri. S’hi fixen molt. Però no s’estranyen gaire, tots coneixen altres ciutats on el barri antic està deteriorat. I jo els dic que, estigui com estigui, allà és on hi ha la història de la ciutat, i sempre hi serà. Potser d’aquí tres segles la visita es farà a les Bases de Manresa, però el patrimoni important és allà.
