S'incendia una furgoneta pels entorns de la Salle Manresa
El foc, que no ha causat afectacions personals ni materials, s'hauria produït després que s'hagi encès la càrrega del vehicle
Una furgoneta s'ha incendiat als entorns de la Salle Manresa. L'incident ha tingut lloc la tarda d'aquest dijous, pels volts de les 6.10 h. Com relaten fonts dels Bombers de la Generalitat, el foc s'ha produït després que s'hagi encès la càrrega del vehicle. Cap persona ni bé material ha resultat afectat a causa de l'incident.
Els Bombers s'han activat amb una sola dotació, que s'ha ocupat d'extingir l'incendi i d'assegurar la zona.
