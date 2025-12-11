Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
GripEntrades RosalíaRestaurant TemPoEmpresesPesta porcinaTurisme a ManresaBaxi Manresa
instagramlinkedin

S'incendia una furgoneta pels entorns de la Salle Manresa

El foc, que no ha causat afectacions personals ni materials, s'hauria produït després que s'hagi encès la càrrega del vehicle

Per a aquesta incidència ha treballat una dotació dels Bombers

Per a aquesta incidència ha treballat una dotació dels Bombers / Bombers de la Generalitat

Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Manresa

Una furgoneta s'ha incendiat als entorns de la Salle Manresa. L'incident ha tingut lloc la tarda d'aquest dijous, pels volts de les 6.10 h. Com relaten fonts dels Bombers de la Generalitat, el foc s'ha produït després que s'hagi encès la càrrega del vehicle. Cap persona ni bé material ha resultat afectat a causa de l'incident.

Els Bombers s'han activat amb una sola dotació, que s'ha ocupat d'extingir l'incendi i d'assegurar la zona.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents