El tió arriba al carrer Guimerà de Manresa
Malgrat les obres, l'associació de comerciants ha tornat a ambientar el vial per fer més agradables les compres
Al costat del tió, hi ha tres bústies per poder tirar les cartes pels reis, il·luminació nadalenca i avets
L'Associació de comerciants del carrer Guimerà de Manresa anuncia que el tió ja ha arribat al vial manresà per donar el tret de sortida a l’ambient nadalenc en "un lloc ideal per fer-hi les compres de Nadal que combina proximitat, qualitat i un entorn festiu que convida a passejar i a gaudir-ne".
"Tot i les obres que s’hi estan duent a terme, el carrer continua plenament actiu i accessible", destaca l'associació. Alhora, recorda que, "amb l’objectiu de facilitar les compres i de reforçar la dinamització comercial", ha impulsat la promoció Vine al carrer Guimerà. T’ho posem fàcil, que "ofereix tiquets d’aparcament i viatges d’autobús gratuïts per a les persones que comprin en els establiments associats".
Bústies, il·luminació i avets
A més del tió, el carrer Guimerà incorpora com cada any tres bústies de Nadal perquè els infants hi puguin deixar els seus desitjos per als Reis d’Orient. L’espai també llueix una decoració especial amb il·luminació nadalenca i avets per crear un ambient acollidor que acompanyi l’experiència de compra.
- Desarticulen una xarxa criminal liderada per un metge conegut a les xarxes que traficava amb medicaments il·legals i dopants
- Detenen un jove hacker d'Igualada per sostreure i vendre 64 milions de dades personals
- L’advocat Ignacio de la Calzada: 'Molts treballadors perden indemnitzacions per aquest error
- Els populars banys termals de Llo de l'Alta Cerdanya, tancats per un incendi
- Dos Guàrdies Civils fora de servei salven un home que es trobava en estat greu a l'interior d'un cotxe a Sallent
- El restaurant TemPo de Manresa tancarà el 28 de desembre
- El 90% dels afiliats d’Aliança Catalana a Berga amenaça de plegar per la 'designació de Judit Vinyes com a cap de llista
- Rosalía interromp una entrevista per...una panerola