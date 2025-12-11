Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El tió arriba al carrer Guimerà de Manresa

Malgrat les obres, l'associació de comerciants ha tornat a ambientar el vial per fer més agradables les compres

Al costat del tió, hi ha tres bústies per poder tirar les cartes pels reis, il·luminació nadalenca i avets

El tió instal·lat al carrer d'Àngel Guimerà de Manresa durant les festes

El tió instal·lat al carrer d'Àngel Guimerà de Manresa durant les festes / AC Guimerà

Gemma Camps

Gemma Camps

Manresa

L'Associació de comerciants del carrer Guimerà de Manresa anuncia que el tió ja ha arribat al vial manresà per donar el tret de sortida a l’ambient nadalenc en "un lloc ideal per fer-hi les compres de Nadal que combina proximitat, qualitat i un entorn festiu que convida a passejar i a gaudir-ne".

"Tot i les obres que s’hi estan duent a terme, el carrer continua plenament actiu i accessible", destaca l'associació. Alhora, recorda que, "amb l’objectiu de facilitar les compres i de reforçar la dinamització comercial", ha impulsat la promoció Vine al carrer Guimerà. T’ho posem fàcil, que "ofereix tiquets d’aparcament i viatges d’autobús gratuïts per a les persones que comprin en els establiments associats".

Les bústies on ls infants poden dipositar les cartes per als Reis d'Orient

Les bústies on ls infants poden dipositar les cartes per als Reis d'Orient / AC Guimerà

Bústies, il·luminació i avets

A més del tió, el carrer Guimerà incorpora com cada any tres bústies de Nadal perquè els infants hi puguin deixar els seus desitjos per als Reis d’Orient. L’espai també llueix una decoració especial amb il·luminació nadalenca i avets per crear un ambient acollidor que acompanyi l’experiència de compra.

Il·luminació nadalenca a la banda de Guimerà amb la la Muralla del Carme

Il·luminació nadalenca a la banda de Guimerà amb la la Muralla del Carme / AC Guimerà

