Alumnes voluntaris detecten i actuen davant casos de bullying a l'institut Lacetània de Manresa

El centre consolida un model pioner de prevenció de l'assetjament escolar basat en la implicació activa dels estudiants

Imatge del segon equip que intervé en casos d'assetjament escolar

Imatge del segon equip que intervé en casos d'assetjament escolar / Arxiu Particular

Francesc Galindo

Francesc Galindo

Manresa

L’Institut Lacetània de Manresa implica directament l’alumnat en la detecció i prevenció de casos d’assetjament escolar a través del projecte #aquiproubullying per tal de situar la convivència i la prevenció de la violència al centre del seu Projecte Educatiu de Centre (PEC).

Aquest projecte garanteix que tot l’alumnat de tercer d’ESO rebi formació específica en convivència dins de l’horari lectiu. D’aquesta formació neixen equips de voluntaris que dinamitzen l’hora del pati i altres espais del centre, creant punts d’observació i intervenció primerenca per detectar i actuar davant de possibles situacions d’assetjament. Aquesta xarxa de suport entre iguals es manté de curs en curs: quan els alumnes de tercer passen a quart d’ESO, són ells qui formen els nous estudiants que agafen el relleu.

Foto del primer equip que vetlla per la convivència al centre

Foto del primer equip que vetlla per la convivència al centre / Arxiu Particular

Equips de convivència

Des que es va posar en marxa el projecte, hi han participat 214 estudiants del centre, dels quals aproximadament 20 formen els equips per la convivència.

A més, el centre ofereix, també a tercer d’ESO, l’assignatura optativa Pràctiques Restauratives, que forma l’alumnat en tècniques de diàleg i reparació del dany, amb l’objectiu de fomentar un clima escolar més just i respectuós. Des que es va començar a impartir l’assignatura, el curs 2019-2020 han s’han format al voltant de 420 alumnes, dels quals alguns han format part de l’equip de mediació.

Complementàriament, tots els alumnes de primer, segon i tercer d’ESO disposen d’una hora setmanal d’Emocions i Convivència, un espai que es desenvolupa de manera progressiva segons l’edat i on es treballa l’educació socioemocional, els valors i la prevenció de situacions conflictives.

Amb aquestes iniciatives, l’Institut Lacetània afirma que "es consolida com un referent en la gestió proactiva de la convivència i demostra que una educació de qualitat passa per construir entorns segurs i inclusius per a tot l’alumnat".

