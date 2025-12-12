Un ampli dispositiu s'activa al passeig Pere III de Manresa per un possible incendi en una clínica dental
Com expliquen fonts dels Bombers, en notar que les estances s'omplien de fum els treballadors han sortit al carrer pel seu propi peu
Un ampli dispositiu de Bombers de la Generalitat i Mossos d'Esquadra s'han activat per apagar un possible incendi a l'interior d'una clínica dental ubicada al passeig de Pere III de Manresa, al primer pis del número 83. L'avís s'ha rebut pels volts de les 14.26 h d'aquest migdia, després que els treballadors notessin que les estances s'omplien de fum. De seguida, els cossos de seguretat s'han desplaçat al lloc per resoldre la incidència.
Com han explicat fonts dels Bombers, que s'han activat amb quatre dotacions, en notar el fum tots els treballadors han sortit al carrer pel seu propi peu. Els cossos de seguretat encara hi estan treballant. Agents de la Policia Local, per la seva banda, han tallat l'accés al passeig des de la plaça de la Bonavista.
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Desarticulen una xarxa criminal liderada per un metge conegut a les xarxes que traficava amb medicaments il·legals i dopants
- Dos Guàrdies Civils fora de servei salven un home que es trobava en estat greu a l'interior d'un cotxe a Sallent
- El restaurant TemPo de Manresa tancarà el 28 de desembre
- Buenafuente i Sílvia Abril no presentaran les campanades a TVE
- El grup Casablanca adquireix la cocteleria Glaç de Manresa
- Sembla la Sagrada Família, però és en un petit poble de Tarragona: una joia modernista d'un deixeble de Gaudí que per poc no arriba a existir
- Ernest Larroya munta una Trobada de Bateries per La Marató: 'El meu pare es va morir de càncer i jo volia aportar el meu granet de sorra a Manresa