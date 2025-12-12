Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un ampli dispositiu s'activa al passeig Pere III de Manresa per un possible incendi en una clínica dental

Com expliquen fonts dels Bombers, en notar que les estances s'omplien de fum els treballadors han sortit al carrer pel seu propi peu

Ariadna Gombau

Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Manresa

Un ampli dispositiu de Bombers de la Generalitat i Mossos d'Esquadra s'han activat per apagar un possible incendi a l'interior d'una clínica dental ubicada al passeig de Pere III de Manresa, al primer pis del número 83. L'avís s'ha rebut pels volts de les 14.26 h d'aquest migdia, després que els treballadors notessin que les estances s'omplien de fum. De seguida, els cossos de seguretat s'han desplaçat al lloc per resoldre la incidència.

Com han explicat fonts dels Bombers, que s'han activat amb quatre dotacions, en notar el fum tots els treballadors han sortit al carrer pel seu propi peu. Els cossos de seguretat encara hi estan treballant. Agents de la Policia Local, per la seva banda, han tallat l'accés al passeig des de la plaça de la Bonavista.

