El Campi qui Jugui fa 40 anys a Manresa amb èxits d'anteriors edicions, novetats i concert final de Xiula
Des de l’obertura del Saló de la Infància i la Joventut, hi han passat més de mig milió de persones i s’hi han organitzat 1.200 activitats
L'edició d'enguany obrirà portes del 27 de desembre al 4 de gener amb més propostes per als infants d'1 a 3 anys i intergeneracionals
Regió7/G.C.
El Saló de la Infància i la Joventut de Manresa arriba enguany als 40 anys d’història, una efemèride que se celebrarà del 27 de desembre al 4 de gener al Palau Fi ral amb un ampli programa d’activitats. Hi haurà jocs, tallers i espectacles, es recuperaran activitats que van tenir èxit en edicions anteriors, i s’incorporaran novetats que faran créixer el saló. El Campi qui Jugui, pensat per a infants d’entre 1 i 12 anys, estarà obert cada dia de les 4 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre, excepte el dia 31 de desembre, que tancarà mitja hora abans.
Quatre dècades després que un grup de persones voluntàries i entitats del lleure donessin vida al Campi qui Jugui, el certamen torna a vestir-se de gala per celebrar la trajectòria i el compromís d’un projecte que ha marcat generacions de famílies manresanes i de tota la comarca. L’eix temàtic d’aquest any serà, precisament, un passeig per la història i per les activitats més emblemàtiques del Campi qui Jugui amb un recorregut lúdic i emocional per les quatre dècades d’història, com ara un espai expositiu amb els cartells de totes les edicions, inclòs el cartell especial del 40è aniversari, que ha creat l’artista Eduard Sisquella Vilà.
Entre les activitats que es recuperen d’anys anteriors hi ha la trobada de vehicles d’emergències el dia 30 de desembre, en la qual infants i joves podran pujar i descobrir les interioritats de vehicles de policia, ambulàncies i bombers. A més, podran conèixer de prop l’Otto, el gos de la Policia Local de Manresa, així com gossos de rescat de Creu Roja. També l’activitat de la Verema, en la qual els infants podran tornar a aixafar raïm, i els circuits d’aventura a l’exterior del Palau Firal, entre altres.
Entre les novetats d’enguany, tenint en compte la notable afluència de canalla d’1 a 3 anys d’edicions anteriors, hi ha l’ampliació d’espais i activitats específicament dissenyades per a aquesta franja d'edat, mantenint, al mateix temps, un equilibri amb les ofertes per a la resta de grups. A més a més, s’aposta per la inclusió de les famílies mitjançant la creació d'espais intergeneracionals on els adults podran compartir jocs i activitats amb els seus fills.
Les novetats del 40è Campi qui Jugui les han presentades aquest migdia la regidora d’Infància i Joventut, Isabel Sánchez Pulido, i el director de l’Associació Campi qui Jugui, Lluís Thomen, a l’Ajuntament de Manresa.
Espectacles en viu
El Campi qui Jugui apostarà una vegada més pels espectacles en viu com a punt fort de la programació. Aquest any, hi haurà la visita de la Fada Belluerna el dia 28 de desembre, que compartirà les últimes hores de la seva estada a Manresa amb els infants abans de tornar a marxar de viatge, i també la visita de la colla castellera Tirallongues. A més a més, del 30 de desembre al 4 de gener, la festa al Campi qui Jugui estarà assegurada amb una festa de Cap d’Any, una de benvinguda al 2026, un bingo familiar especial del 40è aniversari, una Discocampi i el concert de final de festa amb el grup Xiula. Durant els dies del saló, els infants també podran gaudir d’actuacions d’entitats culturals locals. Aquests espectacles i propostes s’integraran a les més de 30 activitats programades al saló, entre les quals destaquen:
- Campi xics: espai especialment dissenyat per als infants de 0 a 3 anys, on podran gaudir d'activitats adaptades a la seva etapa de desenvolupament.
- Sessions de maquillatge facial: una de les activitats més esperades per als infants perquè poden transformar-se en personatges fantàstics i animals o, simplement, afegir un toc creatiu a la seva aparença.
- Kapla: experiència de construcció creativa on els infants podran explorar la seva imaginació i habilitats constructives amb peces de fusta uniformes.
- Photocall: amb motiu del 40è aniversari es prepararà un espai decorat per a l’ocasió perquè les famílies que puguin immortalitzar el moment.
- Tallers creatius: n’hi haurà 6 de diferents ambientats en l’aniversari del saló, entre els quals, un d’estampació d’una tassa commemorativa dels 40 anys, un de creació de postals, i un altre per aprendre a fer piruletes de xocolata provinent del comerç just.
- Inflables: espai ple de diversió i energia on infants de totes les edats podran saltar, escalar i gaudir al màxim.
- Pista americana: estructura recreativa gegant que oferirà un circuit dinàmic i divertit, on les i els participants hauran de superar obstacles mentre salten, escalen i llisquen per arribar a la meta.
- Sorral: àrea de joc lliure i inclusiva, amb una àmplia varietat d'eines i joguines que convidaran els infants a submergir-se en un món de textures i formes.
- Espai Rainbow: el cor de l'activitat serà un conjunt de tòtems interactius formats per diferents cossos, que els infants podran barrejar i combinar lliurement. Aquesta dinàmica convida a una reflexió lúdica sobre la riquesa de la diversitat, mostrant com cada persona, amb les seves particularitats, forma part d'un tot que enriqueix tothom.
- Aventura-xics: circuit de psicomotricitat únic, pensats perquè els infants puguin moure's lliurement, experimentar i descobrir les seves pròpies capacitats.
- La ciutat dels infants-Construïm un món millor: es convidarà els infants a construir, des de la seva pròpia perspectiva, una ciutat més justa i respectuosa.
- El corral d’en Pau: espai on els més petits es convertiran en grangers i exploradors del món rural.
- Activitats esportives amb la col·laboració dels clubs esportius Egiba i Esport 7.
A l’exterior hi haurà activitats ja tradicionals com el circuit d’aventura, la tirolina, atraccions, autos de xocs ecològics, inflables, un circuit de monopatins per als més aventurers i aventureres i un espai de jocs gammer Kapla +8.
Nous serveis i mesures d’inclusió
Més enllà de les activitats infantils, el saló tindrà serveis addicionals per a tota la família, dissenyats per optimitzar l'experiència de les persones visitants. Aquests serveis inclouen servei de bar i restauració, espai de lactància i canviador per a nadons, pàrquing gratuït, servei de guarda-roba, zona de pícnic, més vàters, i màquina de venda de productes de comerç just. També hi haurà un servei d’autobús urbà, que connectarà cada 30 minuts el centre de Manresa amb el Palau Firal.
Com a novetat per a aquesta edició, es preveu implementar noves mesures d'inclusió amb la finalitat d'obrir el saló a tots els infants de la ciutat i rodalia, independentment de les seves necessitats i característiques. Aquestes mesures inclouen la designació d'una jornada amb baixos estímuls sensorials la tarda del 29 de desembre, on no hi haurà música, megafonia ni llums estroboscòpiques, i la incorporació d’un espai calma, una sala tranquil·la, dissenyada per ser un espai segur per a infants i famílies més sensibles als estímuls, on puguin descansar o reduir l'estimulació sensorial.
Venda d’entrades
La venda d’entrades, que començarà el dijous 18 de desembre, es farà a través d'aquesta pàgina web. Cada dia es reservaran unes quantes entrades per vendre-les presencialment al saló, però donada l’alta demana i la limitació d’aforament, es recomana comprar-les per internet. Els preus per les entrades seran: per als nadons de mesos, gratuït; per a infants d’1 a 3 anys, 3 euros; per a infants i adolescents de 4 a 16 anys, 6 euros; i per a les persones de més de 16 anys i adults, 2 euros.
El Campi qui Jugui, valors i xifres
Al llarg d’aquests 40 anys, el Campi qui Jugui ha contractat més de 3.000 monitors i monitores, joves que, en moltes ocasions, han trobat en el saló un dels seus primers contractes laborals en el món del lleure. Cada edició ha comptat, a més a més, amb un mínim de 30 activitats diverses, el què significa que al llarg dels 40 anys s’han organitzat 1.200 activitats. Pel que fa al nombre de visitants, el Campi qui Jugui ha rebut més de mig milió de persones.
En un context social en constant evolució, el Saló de la Infància ha assumit la responsabilitat d'anar més enllà de l'oferta d'oci i entreteniment. Per això, en els darrers anys, el Campi qui Jugui ha fet una ferma aposta per la transmissió de valors fonamentals, convertint la seva proposta en una oportunitat d'aprenentatge i reflexió per a les famílies i, especialment, per a les noves generacions. La programació del saló ha estat sempre dissenyada per fomentar valors com el comerç just, la solidaritat, la sostenibilitat i el respecte a la diversitat.
El Campi qui Jugui és un projecte compartit entre l’Ajuntament de Manresa i l’Associació Campi qui Jugui (formada per personal voluntari vinculat a l’educació en el lleure, la pedagogia i el món associatiu), amb el suport a la coordinació i contractació del CAE.
Aquest 40è aniversari, el Campi qui Jugui vol reconèixer la tasca de totes les i els voluntaris, professionals i institucions que han contribuït a fer possible el creixement i la continuïtat del saló al llarg de quatre dècades.
