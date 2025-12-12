Junts denuncia l’actitud "incomprensible i incoherent" d’ERC i l’alcalde de Manresa en matèria de seguretat
Exigeix a Marc Aloy i als republicans que "deixin de dir una cosa a la capital del Bages i votar-ne una altra a Madrid"
Junts ha lamentat que mentre l’alcalde Marc Aloy fa declaracions públiques a Manresa afirmant que cal “més eines per combatre la multireincidència”, el seu partit, tant al Congrés com al Senat, s’ha abstingut en la votació de la proposició de llei impulsada per Junts per Catalunya per posar fi a la impunitat dels delictes lleus repetits.
Per a Junts per Manresa aquesta abstenció "evidencia que el que diu l’alcalde a Manresa no es correspon amb allò que el seu partit acaba defensant a Madrid. I, un cop més, demostra que ERC actua amb un doble llenguatge: un de cara a la galeria i un altre quan arriba l’hora de prendre decisions reals i útils".
En un comunicat explica que la llei, aprovada a la Comissió de Justícia del Congrés, amb els vots del PSOE, del PP i del partit proposant, que és Junts, "incorpora mesures àmplies i rigoroses per afrontar un problema que afecta directament Manresa, una ciutat on els furts, les estafes i les situacions de multireincidència formen part de les principals preocupacions veïnals".
Tal com ha explicat la diputada de Junts i exalcaldessa de Girona, Marta Madrenas —i que Ramon Bacardit ha denunciat en diverses ocasions en el ple municipal i davant dels
mitjans de comunicació—, la iniciativa “neix d’un problema que tothom coneix i que cal afrontar amb valentia”. No és una llei ideològica, sinó “pràctica, quirúrgica i necessària”,
construïda a partir del treball tècnic d’advocats penalistes, magistrats, fiscals, acadèmics, Mossos d’Esquadra i ajuntaments de tot el país.
Madrenas ha recordat que l’actual sistema “no està funcionant” i que és imprescindible posar fi a una situació insostenible: un nombre reduït de persones comet furts de manera reiterada sense que el sistema ho pugui aturar, generant frustració, sensació d’abandonament i una pèrdua evident de confiança en les institucions.
Per a Junts, la proposició de llei introdueix canvis decisius:
- A partir de la tercera condemna per furt lleu, la reincidència comportarà pena de presó.
- S’incorpora un agreujant específic per als furts de telèfons mòbils.
- Els ajuntaments, inclòs el de Manresa, podran exercir acció penal directa en aquest tipus de delictes.
- Es reforça el sistema judicial amb més jutges d’adscripció territorial.
- Els jutges podran dictar ordres d’allunyament de determinats municipis o zones, una mesura especialment rellevant per a ciutats que, com Manresa, pateixen concentració de
- multireincidents.
- Es resol també l’encaix legal dels furts al camp, que podran perseguir-se acreditant un valor sostret superior als 400 euros, fet que protegeix pagesia i ramaders.
- Es millora la protecció de la gent gran davant estafes lleus, cada vegada més freqüents.
Madrenas ha insistit que no és una llei “punitiu-punita”, sinó “una llei de seguretat, convivència i confiança”, que respon a una demanda ciutadana i reforça l’estat de dret.
Per a Junts, la pregunta és immediata i inevitable: "Si l’alcalde Marc Aloy realment vol més eines contra la multireincidència, per què el seu partit no les vota? Com pot ERC afirmar a Manresa que cal actuar mentre a Madrid s’absté en una reforma que justament dota els ajuntaments i la justícia de més capacitat d’acció?". Afegeix que "aquesta contradicció no només deixa en paper mullat el discurs de l’alcalde, sinó que envia un missatge preocupant a la ciutadania: quan arriba l’hora de la veritat, ERC no s’alinea amb les solucions, sinó amb la indecisió o amb la permissivitat".
Excursió d'alcaldes d'ERC
El comunicat afirma que la setmana passada "l’alcalde de Manresa va encapçalar una excursió d’alcaldes d’ERC al Senat per assistir a una votació que donava més autonomia local als ajuntaments. Si aquell dia va ser bo per encapçalar aquesta excursió, hauria hagut de fer-ne una altra per dir als seus diputats de Madrid que hi votessin a favor".
Des de Junts Manresa "reiterem que la seguretat és una prioritat absoluta. Defensarem sempre qualsevol iniciativa que aporti més eines, més protecció i més rigor per garantir la convivència i la tranquil·litat dels manresans, i exigim a ERC i a l’alcalde Aloy que deixin de dir una cosa a Manresa i votar-ne una altra a Madrid. La ciutat necessita coherència, determinació i responsabilitat. No excuses".
